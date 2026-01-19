客に拳銃向け…犯行時間わずか2分 アメリカ・ニューヨークでポケモンカード強盗 被害総額約1600万円
アメリカ・ニューヨーク市のポケモンカード専門店。
突然、目の前で黒ずくめの人物らがハンマーでショーケースを破壊。
ポケカ強奪の瞬間をカメラが捉えました。
事件が起きたのは1月14日午後6時45分ごろ。
3人組の強盗団が営業中の店内へ入ると、すぐに入り口のカーテンを閉めます。
すると…、拳銃を客に向け、威嚇。
一瞬で店内に緊張が走ります。
約40人の客の前で行われた大胆な犯行。
あまりの恐怖に、その場で立ち尽くす様子も。
狙われたのは世界的に人気のポケモンカード。
ショーケースの中から次々と商品を取り出し、背負っているリュックに入れていきます。
強盗団が次に目を付けたのは店のレジ。
拳銃を突き付けながら現金を奪います。
犯行にかかった時間はわずか2分。
堂々と出入り口から立ち去っていきました。
ポケカ強盗団が奪ったカードの中には日本円で1枚約87万円する貴重なものもあり、被害総額は約1580万円だといいます。
店の経営者：
ここにいる皆さん、お客さま、従業員、そして友人全員が無事であることをお知らせします。これが最優先事項です。本当にひどい一日でした。
警察が強盗犯の行方を追っています。