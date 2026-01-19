靴下を履いている犬が、もう1匹の犬に奪われ続け…あまりにも「無抵抗な光景」が面白すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で152万回再生を突破し、「全ての場面が可愛すぎて悶絶」「抵抗する意思無しｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：靴下を履いている犬→もう1匹の犬に奪われ続け…あまりにも『無抵抗な光景』】

靴下を奪われて

Instagramアカウント「0wanko_sisters0」に投稿されたのは、フレンチブルドッグ「みるく」ちゃんが、妹のチワワ「しなもん」ちゃんに履いている靴下を奪われ続けている様子。

足舐め対策のため、靴下を履いていたというみるくちゃん。妹のしなもんちゃんに靴下の先を思いっきり引っ張られていますが、何の抵抗もしないため、スポッと脱がされてしまいます。

ひたすらに無抵抗

みるくちゃんは、靴下を脱がされても表情は無のまま。靴下を引っ張られて、前足がピーンとなっても、なされるがまま。そんなみるくちゃんの靴下を、しなもんちゃんは履き口から引っ張り、豪快に奪い取っていきます。

ついには脱がせやすいように、みるくちゃんの前足を自分の方に寄せてから、靴下の先を引っ張る高等技術を編み出したしなもんちゃん。その間もみるくちゃんはずっと寛いだままで、微動だにしません。

奪い合いが勃発

しなもんちゃんが靴下を脱がせるのを、いつも側で見ている姉妹犬、キャバリアの「ここあ」ちゃん。するとある時、しなもんちゃんとここあちゃんの間で、靴下の奪い合いが勃発。

奪い合いはここあちゃんに軍配が上がり、靴下を失ったしなもんちゃんは切ない表情に…。靴下を巡る、三者三様の振る舞いに、思わずほっこりしてしまいます。

投稿には「全ての場面が可愛すぎて悶絶」「抵抗する意思無しｗ」「なんて優しい子」「すんごく癒されましたー」「無抵抗さにきゅん」「一連の流れが微笑ましすぎる」といったコメントが寄せられています。

3匹の賑やかな日常は、Instagramアカウント「0wanko_sisters0」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「0wanko_sisters0」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。