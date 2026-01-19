高市首相は今週23日に衆議院を解散し、27日公示、来月8日投開票の日程で総選挙を行うと正式に表明しました。選挙で政権基盤を強くし「政策実現のギアを一段上げたい」と訴えました。

高市首相

「私は本日、内閣総理大臣として、1月23日に衆議院を解散する決断を致しました。何故、今なのか。『高市早苗が、内閣総理大臣で良いのかどうか』今、主権者たる国民の皆様に決めていただくしかない。そう考えたからです。自民党と日本維新の会で過半数の議席をたまわれましたら、高市総理。そうでなければ、野田総理か、斉藤総理か、別の方か」

このタイミングで解散する理由について、高市首相は物価高対策を盛り込んだ補正予算が成立し、「当面の対策を打つことができた。このタイミングで、政策実現のためのギアをもう一段上げていきたい」と説明しました。また、日本維新の会との新たな連立の枠組みや、「責任ある積極財政」などの新たな経済政策について、国民に審判を仰ぐためと強調しました。

その上で勝敗ラインについて与党で衆議院の過半数の獲得を目指すとした上で「総理大臣としての進退をかけて戦う」と述べました。一方、高市首相は、連立合意に掲げた飲食料品の消費税率を2年間ゼロにする方針について、検討を加速させる考えを示しました。

高市首相

「現在、軽減税率が適用されている飲食料品について2年間に限り 消費税の対象としないこと。私自身の悲願でもありました。今後設置される国民会議において財源やスケジュールのあり方など実現に向けた検討を加速します」

一方、新党「中道改革連合」について高市首相は、「わずか半年前の参院選で戦った立憲民主党の方々をかつての友党が支援する、この点は疑問を感じざるをえない」と批判しました。衆議院選挙は今月27日公示、来月 8日投開票の日程で行われます。