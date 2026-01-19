¡Ú²òÀâ¡Û¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×À¯ºö¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡©
¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Ï19Æü¡¢ÅÞ¤Î¹ËÎÎ¤È´ðËÜÀ¯ºö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áªµó¤Ë¸þ¤±¤¿´ðËÜÀ¯ºö¤ÎÁÀ¤¤¤ä²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡¦ÌîÅÞ¥¥ã¥Ã¥×¤Î¹õÅç½¨²Âµ¼Ô¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡È¹±µ×Åª¤Ê¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡Éºâ¸»¤òÌÀ³Î¤Ë¡¡¸¶È¯¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Ï¡©
È¯É½¤µ¤ì¤¿´ðËÜÀ¯ºö¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢¹±µ×Åª¤Ê¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤Ç¤¹¡£
ÃæÆ»¤ÏÂ¾¤ÎÀ¯ÅÞ¤È°ã¤¤¡¢ºâ¸»¤ò¤É¤¦³ÎÊÝ¤¹¤ë¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºâ¸»¤È¤·¤ÆÃæÆ»¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬°ÊÁ°¤«¤é¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀ¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤Ë¤è¤ë±¿ÍÑ±×¤ä¡¢ÀÑ¤ß²á¤®¤¿´ð¶â¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÀÖ»ú¹ñºÄ¤ÎÈ¯¹Ô¤Ê¤É¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¾ÍèÀ¤Âå¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡×ÊýË¡¤À¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ¾ÅÞ¤Î¹Í¤¨Êý¤¬°ã¤¦¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸¶È¯¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸¶È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¡Ö¸¶È¯¥¼¥í¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ðËÜÊý¿Ë¤Ç¤Ï¡Ö¸¶È¯¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¾ò·ïÉÕ¤¤ÇºÆ²ÔÆ¯¤òÇ§¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»È¤ò°ìÉôÍÆÇ§¤¹¤ë¤È¤·¤¿°ÂÊÝË¡À©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Î©·û¤ÏÅÞ¤Î´ðËÜÀ¯ºö¤Ë¤Ï¡Ö°ã·ûÉôÊ¬¤òÇÑ»ß¡×¤ÈÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃæÆ»¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«¹ñËÉ±Ò¤Î¤¿¤á¤Î¼«±Ò¸¢¹Ô»È¤Ï¹ç·û¡×¤ÈÌÀµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¤Ä¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î©·û¤¬¸øÌÀÅÞ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿·Á¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎµÄ°÷¤«¤é¤Ï¡ÖÎ©·û¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¸·¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¿·ÅÞ¤òÀ¯¸¢¸òÂå¤Î¤¿¤á¤Î¼õ¤±»®¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Áªµó¤Ë¸þ¤±¡ÖÃæÆ»¡×¤Î¾õ¶·¤ÈÍ¿ÅÞÂ¦¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
¡½¡½À¯¸¢¸òÂå¤Î¼õ¤±»®¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÁªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÃæÆ»¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÅÞÌ¾¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¿»Æ©¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÎ©·û¤ÎµÄ°÷¤Ï¡¢¡Ö¿·ÅÞ¤ÏÁªµóÌÜÅö¤Æ¤È¸«¤é¤ì¤Æ¡¢»Ù±ç¼Ô¤«¤éÌµ½êÂ°¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤ÈÃÏ¸µ¤Ç¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤¢¤ë¸øÌÀÅÞ¤Î´´Éô¤Ï¡¢¡ÖÃæÆ»¤ÏÎ©·û¡¦¸øÌÀ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ù±çÊìÂÎ¤ÎÁÈ¿¥É¼¤Ç¡¢°Õ³°¤ÈÀï¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈ¿¥É¼¤òÃå¼Â¤ËÀÑ¤ßÁý¤¹¤³¤È¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿·ÅÞ¤ÎÆ°¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Í¿ÅÞÂ¦¤Ï¤É¤¦È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
19Æü¸á¸å6»þ¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤¬¹Ô¤Ã¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ½ñ¤Ë½ñ¤¤¤¿À¯ºö¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¼«¿È¤ÎÈá´ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤¢¤ëÌîÅÞ´´Éô¤Ï¡¢¡Ö¿·ÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¾Ç¤ê¤Ç¡¢ÁèÅÀÄÙ¤·¤À¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Í¿ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿·ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¯¡¢¼õ¤±»®¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÎä¤ä¤ä¤«¤ÊÈ¿±þ¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â»Ô¼óÁê¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤Ø¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Î»×ÏÇ¤¬¸òº¹¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÁªµóÀï¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£