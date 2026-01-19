ベイマックスが可愛すぎる♡AMERICAN HOLICから癒しの雑貨コレクション登場
身に着けるだけで心がふっと和らぐ、そんな存在の「ベイマックス」がAMERICAN HOLICのDisneyコレクションに初登場。映画の世界観を大切にしながら、日常に取り入れやすい雑貨アイテムとして展開されます。ふわふわとした愛らしさと、実用性を兼ね備えた全6型は、大人の女性にもぴったり。いつものお出かけや通勤時間に、そっと癒しを添えてくれるラインアップです♡
ふわもこ感がたまらないバッグアイテム
注目は、白く丸みのあるシルエットを表現した【BAYMAX】パッチトートバッグ。ボア素材に刺繍アップリケを施し、ベイマックスの柔らかな雰囲気をそのまま閉じ込めたデザインです。
A4サイズ対応で普段使いにも活躍します。価格は4,990円(税込)、カラーはWhite、サイズはフリー。
折りたたむと顔型になる【BAYMAX】ポケッタブルBAGは、WhiteとRedの2色展開。ホワイトはシルバー地に通常のベイマックス、レッドはサンフランソウキョウの夜景とパワードスーツ姿が描かれています。
価格は2,990円(税込)、サイズはフリーです。
小物で楽しむベイマックスの世界
【BAYMAX】パフィーポーチは、ふんわりとした中綿入りで、手書き風刺繍が印象的。
小銭入れやイヤホンケースに使えるコンパクトさが魅力です。価格は2,990円(税込)、カラーはWhite、Black、Redの3色、サイズはフリー。
【BAYMAX】マルチケース付きチャームは、フェイスポーチに加え、バブルチャームとケアカード型アクリルチャームを組み合わせた遊び心ある仕様。
イヤホン収納が可能で、ケースを付けたまま充電できる機能性もポイントです。価格は2,990円(税込)、カラーはWhite、サイズはフリーです。
アクセ感覚で取り入れる実用チャーム
【BAYMAX】スマホタブチャーム＋シールSETは、映画の名シーンをプリントしたデザインが魅力。スマホにもバッグにも使える2WAY仕様で、付属シールでカスタムも楽しめます。
価格は2,490円(税込)、カラーはPink、Red、Yellow、Blue、サイズはフリー。
【BAYMAX】2WAYポーチ付きストラップは、サンフランソウキョウの街並みを描いたクリアポーチ付き。ドリンクホルダーとしてもバッグチャームとしても活躍します。
価格は2,990円(税込)、カラーはKhaki、サイズはフリーです。
ベイマックスと過ごす、やさしい毎日
AMERICAN HOLICのベイマックスコレクションは、可愛さだけでなく、日常に寄り添う実用性も魅力。バッグや小物にさりげなく取り入れるだけで、忙しい日々にやさしい癒しを届けてくれます。
お気に入りのアイテムと一緒に、いつもの暮らしを少しだけカラフルに、そして心地よく彩ってみてはいかがでしょうか♪