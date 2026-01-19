歌手のLiSA（38）が、水着姿で沖縄のプールを満喫する様子を公開し、反響を呼んでいる。

これまでもInstagramで、大胆に胸元があいた黒のワンピース姿や、「安心してください。ちゃんと着てます」とつづった美ボディーあらわな水着ショットなどを披露してきたLiSA。「載せて大丈夫？なやつ混じってる」「セクシー過ぎて目のやり場に困る」と話題になっていた。

水着姿で沖縄のプールを満喫

2026年1月18日の更新では、全国ホールツアーを終えたことを報告し、沖縄を満喫する様子を投稿。「ファイナルを迎えたら2025年が終わっていたので、夏と秋と冬を取り戻しに。よかったーー！ファイナルまで無事駆け抜けたーーー！駆け抜けられるように支えてくれた母と！今年60歳になるって‥！びっくり！いつまでも元気で過ごせますように」とつづり、母との2ショットや水着姿でプールを楽しむ様子を披露している。

この投稿には、「セクシー」「うきゃーー！！お疲れ様でしたー！！」「バカンス楽しんでね！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）