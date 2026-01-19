¼«Âð¤¬¡È¹ëÅ¡¡É¤ÈÏÃÂê¡¦ÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ç5¥«·î¤ÎÌ´¶õ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Ê¤¬¤é¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¤¬¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¼«Âð¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ç»Ò¤É¤â¤È¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄÔ´õÈþ¤Î¡È¹ëÅ¡¡É¤ÈÏÃÂê¤Î¼«Âð¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2022Ç¯3·î¡¢¿·µï¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÔ¡£°ú¤Ã±Û¤·¸å¤ÏSNS¤Ç¼«Âð¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥è¡¼¥è¡¼¤¹¤¯¤¤¤ä¼ÍÅª¤òÍÑ°Õ¤·¤¿²Æº×¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢µðÂç¥×¡¼¥ë¤Ç»Ò¤É¤â¤¬Í·¤Ö»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£¡Ö¹ëÅ¡¡×¡Ö¹¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¹¡¹¤È¤·¤¿¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ç¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó
¡¡2026Ç¯1·î18Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£À¸¸å5¥«·î¤È¤Ê¤ëÌ´¶õ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Ê¤¬¤é¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë