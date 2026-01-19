手が美しいと思う「嵐のメンバー」ランキング！ 2位「大野智」をわずか3票差で抑えた1位は？
5人組アイドルグループの「嵐」は、2026年3月からスタートする「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」をもってグループ活動を終了することが発表されています。圧倒的な存在感を放ち続けた5人は、歌やダンス、芝居で見せる「パーツの美しさ」も魅力です。
All About ニュース編集部は2025年12月18日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「パーツ別×嵐」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「手が美しいと思う嵐のメンバー」ランキングを紹介します。
2位に選ばれたのは、大野智さんです。
1980年生まれの大野さんは、リーダーとして嵐をけん引。歌手や俳優での活躍のほか、絵画や彫刻などのアート作品も数多く手掛けています。2020年には3度目となる個展『FREESTYLE』を開催。指先の動きや所作に品があり、繊細なアート制作を支える手の美しさも魅力の1つです。
アンケート回答では、「番組で手のアップが映るたび、細くて長い指がきれいだと思っていたので。節くれだっているわけでもなく、関節が柔らかそうなまっすぐの指が中性的できれいだと思う」（30代女性／茨城県）、「指が長くしなやかで、ダンスや歌の表現の中でも手の動きがとても美しいからです」（20代女性／大阪府）、「男性的な骨格でありながら、柔らかさも持ち合わせた美しい手だと思うからです」（40代女性／東京都）などのコメントが集まりました。
1位は、二宮和也さんでした。
1983年生まれの二宮さんは、俳優としても数々の作品に出演。2025年の主演映画『8番出口』はホラー映画としては異例の大ヒットを記録しました。大のゲーム好きとしても知られており、演技で見せる繊細でしなやかな指先に加え、ゲームで培った器用な手の動きも印象的です。
回答者からは、「ゲームで鍛えられた指により他の人より綺麗な手をしていると思います」（30代女性／山梨県）、「パズドラのCMで見た時に綺麗だなぁと思ったから」（20代男性／長野県）、「ゲームしている手が綺麗だった記憶」（20代女性／東京都）、「肌がきれいという印象があります。YouTubeなどで映る手がとてもきれいだと思います」（30代女性／福岡県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
