スノーボード・ワールドカップ女子ハーフパイプで新潟市の高校で学ぶ工藤璃星選手が2位に入りました。ミラノ・コルティナオリンピックの代表入りが確実となる中、16歳の新星が好調をアピールしました。



オリンピック前最後となったスノーボード・ワールドカップ。新潟市の開志創造高校で学ぶ工藤璃星選手が見せます。決勝の2本目。高さのあるエアに…横2回転半からの横3回転！連続して技を決めると82.75のスコアを叩き出し2位に入賞。今季のワールドカップ初戦以来2度目の表彰台となりました。





3週間後に開幕が迫るミラノ・コルティナオリンピック。県ゆかりの選手の活躍に期待が高まります。2月のオリンピックへ向けて日本はスノボハーフパイプで男女ともに4人ずつ計8人の出場枠を獲得しています。そのうち県ゆかりの選手が4人います。・北京五輪金メダリスト村上市出身・平野歩夢選手・初の五輪へ北海道札幌市出身、国際スノーボード&スケートボード専門学校(妙高)・山田琉聖選手・北京五輪銅メダリスト妙高市出身・冨田せな選手・初の五輪へ北海道札幌市出身、開志創造高校(新潟市)・工藤璃星選手なおオリンピック連覇がかかる平野歩夢選手ですが、1月17日のワールドカップ決勝で技の途中で激しく転倒し棄権。帰国して検査を受けるということですがオリンピック本番への影響が心配されます。