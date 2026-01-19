【ひらがなクイズ】ひらめき力が問われる！ 空欄に共通する2文字は何でしょう
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、生活の節目や新しいスタートに関連する言葉などをピックアップしました。頭を柔らかくして考えてみてくださいね。
□□もうで
じ□□
□□いく
□□ばい
ヒント：お正月の行事に関する言葉が入っています
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「はつ」を入れると、次のようになります。
・はつもうで（初詣）
・じはつ（自発）
・はついく（発育）
・はつばい（発売）
「初詣」のように“最初”を意味する「初」という漢字や、「発売」「発育」のように“外へ出る・生じる”という意味の「発」という漢字。同じ「はつ」という響きでも、言葉によってニュアンスが変わるのが日本語の深みを感じさせますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
