中国メディアの快科技は19日、中国の民間シンクタンク、胡潤研究院が同日発表した2025年版の中国人工知能（AI）企業トップ50を取り上げ、上位3社の時価総額は米半導体大手エヌビディアの4％にも満たないと報じた。

記事によると、ランキングは企業価値に基づくもので、AI向け半導体メーカーの寒武紀（カンブリコン）が6300億元（約14兆4900億円）で首位。画像処理半導体（GPU）メーカーの摩爾線程（ムーア・スレッド）が3100億元（約7兆1300億円）で2位。同じくGPUメーカーの沐曦（メタX）が2500億元（約5兆7500億円）で3位だった。

AI向け半導体メーカーが上位10社のうち7社を占めた。新たに18社がランクインし、うち10社はAI向け半導体メーカーだった。

胡潤研究院のルパート・フーゲワーフ会長は「上位3社の時価総額の合計は約1兆2000億元（約27兆6000億円）でエヌビディアの時価総額の4％に相当する。しかし中国のコンピューティングパワー産業の急速な発展に伴い、この差は今後5年間で大幅に縮まるだろう」との認識を示した。（翻訳・編集/柳川）