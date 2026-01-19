観ていた人も度肝を抜かれたのではないだろうか。1月18日にスタートした日曜劇場『リブート』（TBS系）は、初回から波乱に次ぐ波乱の展開があらゆる角度から巻き起こった。

元々、妻を亡くした善良なパティシエと、悪徳刑事の2人の役柄に鈴木亮平が扮することは明かされていた。そのため、てっきり“顔を変える＝リブート”前も鈴木が演じ分けるものだと思っていたが、予想を覆してサプライズ登場したのはなんと松山ケンイチ。エンターテインメントを徹底する日曜劇場の仕掛けには毎度、恐れ入る。違和感なく作品に溶け込む松山は、鈴木と並ぶもう1人の主人公であり、第1話においては“主役”とも呼ぶべき存在感を放っていた。

松山が演じるのは、「ハヤセ洋菓子店」を家族で営むお人好しのパティシエ・早瀬陸。息子の拓海（矢崎滉）とも仲睦まじい様子を見せていた陸は、2年半前に失踪した妻の夏海（山口紗弥加）の帰りを待ち続けていたが、その希望を打ち砕くように、山中で発見された白骨化遺体が夏海であることを刑事の儀堂歩（鈴木亮平）から知らされる。

霊安室で彼女の遺留品を握りしめて、幸せだった思い出を回想する陸。膝から崩れ落ちるほどの喪失感を抱えながらも、拓海に「お母さんは天国にいるから大丈夫だ」と目を合わせて正直に告げる姿には、彼の人となりが滲んでいた。サプライズ出演に対する驚きも冷めやらぬまま、役柄に没入する松山の芝居に魅せられるシーンが連続して映し出される。知らずに視聴していたファンからすれば、リアルタイムで嬉しい悲鳴が上がっていたことだろう。

さらに、圧巻だったのは、“リブート”前に拓海に別れを告げたシーン。妻殺しの容疑をかけられた陸が警察に追われるなか、儀堂の恋人だった公認会計士の幸後一香（戸田恵梨香）の助けも借りて、母親の良子（原田美枝子）と拓海にコンタクトを取る。2人でケーキを作るときは、いつも愛しむような目で拓海を見つめていた陸だったが、ザリガニ釣りをした池のほとりで再会した際は、さまざまな感情が入り混じった表情を見せる。涙を流して、声を震わせながら、「お父さんがいない間、店頼んだぞ」と微笑む姿には、陸の悲壮な決意と大切な家族への思いがすべて詰まっていた。

現在、放送中のドラマ『テミスの不確かな法廷』（NHK総合）でも主演を務め、主人公の裁判官・安堂清春を演じている松山。本作では、幼少期にASD（自閉スペクトラム症）とADHD（注意欠如多動症）の診断を受けた安堂が、日常生活や法廷で直面する“わからなさ”と向き合いながら、ひとりの人間として成長していく様子が温かく描かれていく。性格や職業はもちろん、ふとした表情や言葉の紡ぎ方もまったく異なる魅力を持ったキャラクターなので、両作をあわせて観ることによって、松山の振り幅をより楽しむことができるはずだ。

また、松山は『リブート』初回放送後、X（旧Twitter）上での鈴木の投稿に対して、ダイアンの津田篤宏演じる安藤が早々に退場したことをユーモアを交えて引用ポストし、視聴者を楽しませている。追い詰められるような切迫感のあるシーンが続いていたこともあって、一息ついたところで目にした2人のやりとりには思わず笑ってしまった。どうやら津田もまだ出てくる（？）そうなので、ひと安心だ。

しかし、怒涛の展開に圧倒された初回に続く第2話のタイトルは「裏切り」。本編ではもう十二分に“裏切り”が横行しているが、これからも視聴者の想像を超える“裏切り”が連続して巻き起こるだろう。本作に松山が再登場するのかも非常に気になるポイントで、次のエピソードが早くも待ちきれない。（文＝ばやし）