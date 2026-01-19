¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù½Ð±é¤Ç¿Íµ¤¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦ÌîºéÈþÍ¥¤¬½µ¥×¥ì½éÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÌîºéÈþÍ¥
¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ÕºùÊÔ¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Í¤ª¤Î¼Â¤ÎËå¤Ç¤â¤¢¤ëÌîºéÈþÍ¥¡Ê¤Î¤¶¤¡¦¤ß¤æ¡Ë¤¬¡¢1·î19Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤5¹æ¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¡£À¤³¦¤Ç°ìÈÖ²Ä°¦¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡¢¥Ü¥¯¤ÎÈà½÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌîºéÈþÍ¥¤Î½éÅÐ¾ì¥°¥é¥Ó¥¢
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú°Õ³°¤ÈÂç¿©¤¤!?¡¡¥á¥¬µíÐ§¤â¥Ú¥í¥ê¡Û
¡½¡½¥É¡¼¥ë¤ËÊ±¤·¤¿¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Ìîºé¤µ¤ó¡£º£²ó¤¬½µ¥×¥ì½éÅÐ¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
Ìîºé¡¡2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡Ø¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤µ¤ó¤Ç½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì°ÊÍè¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£»ä¡¢»Å»ö¤Ç¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¥«¥é¥À¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¯¤Æ¡£¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¡¢¿ÍÀ¸2²óÌÜ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¤«¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥«¥é¥À¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡©
Ìîºé¡¡¤½¤¦¸À¤¦¤ÈÊÑ¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÉáÃÊ¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÈÄ¹¤¬170cm¤¢¤ë¤«¤é¤«¡¢¥À¥Ü¥Ã¤È¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤òÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ç¤âËÜÅö¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤«¤äµÓ¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬¸«¤¨¤¿¤ê¤¹¤ëÉþÁõ¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤Ç¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¼êÂ¤¬Ä¹¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ÎÈ©¸«¤»¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤È¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
Ìîºé¡¡½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤È¤¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤âÂ¿¾¯¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÁ´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»ä¤Î´õË¾¤Ç¥É¡¼¥ëÉ÷¤Î¤«¤ï¤¤¤¤°áÁõ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØLARME¡Ù¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î½÷¤Î¥³¤«¤é¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÍýÁÛ¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿½µ¥×¥ì¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢2²óÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤¹¤Í¡£
Ìîºé¡¡¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤¤¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¼Â»Ð¤Î¡Ë¤Í¤ª¤¬½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ç½é¥°¥é¥Ó¥¢¤òºòÇ¯¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢°áÁõ¹ç¤ï¤»¤Ë°ì½ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤Ë¸ý½Ð¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Í¤ª¤È¤Ï¡Ö¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤»÷¤Æ¤ë¤Í¡×¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢À³Ê¤Ï¿¿µÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½à¤Í¤ª¤Á¤ã¤ó¤ÎËåá¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤À¤±¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡©
Ìîºé¡¡¼«Ê¬¤À¤±¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Í¤ª¤È°ì½ï¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â»ä¤¬·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢à¤Í¤ª¤Á¤ã¤ó¤ÎËåá¤È¤·¤Æ¡Öº£Æü¹¥¤¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤Î¤Ç¡£
¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÊì¤Î´«¤á¤Ç¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¤ä±éµ»¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÄÌ¤¤¡¢Åö»þ¤Ï¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ´¸«¤ëÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸¤Ç¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤ÏÌÂ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ö¤³¤ó¤Êµ¡²ñ¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È»×¤¤½Ð±é¤·¤¿¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£
¤½¤¦¤·¤Æº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Í¤ª¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£àÌîºéÈþÍ¥á¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢à¤Í¤ª¤ß¤æ»ÐËåá¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤âº£¸å¤ÏÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½º£Ç¯¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡©
Ìîºé¡¡¤â¤Ã¤È¤ª¼Çµï¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¸ø¸À¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èô¹Ôµ¡¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤ò¸«¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¡£¡Ö°ìÆü·²»ÊÎá¡×¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤Ò¤½¤«¤ÊÌ´¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éº£Ç¯¤Ï¡¢Èô¹Ôµ¡´ØÏ¢¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¤âÄ©Àï¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¥É¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÌîºé¤µ¤ó¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë°Õ¸«¤òÈ¯¤·¤¿¤ê¡¢Èô¹Ôµ¡¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¤±¤Ã¤³¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ìîºé¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤éÎã¤¨¤Ð¡ØKUNOICHI¡Ù¤Ë¤â½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¤·¡¢°Õ³°¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡ÖÂç¿©¤¤´ë²è¡×¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡£¤³¤¦¸«¤¨¤Æ¡¢¤¹¤²È¤Î¡Ö¥á¥¬µíÐ§¡×¤â¥Ú¥í¥ê¤È¤¤¤±¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ö¤Í¤ª¤è¤ê»ä¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ç¤¤ë¤¾¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¥â¥Ç¥ë¶È¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿Âç¶¶¤ß¤º¤Ê¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Ì´·î¡ÊThree PEACE¡Ë
¡üÌîºéÈþÍ¥¡Ê¤Î¤¶¤¡¦¤ß¤æ¡Ë¡¡
2004Ç¯9·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹168cm¡¡
¡û¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ÕºùÊÔ¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¤·ÏÃÂê¤Ë¡£
¸ø¼°X¡Ú@miyu_911_m¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@miyu_911_m¡Û¡¡
¸ø¼°TikTok¡Ú@miyu_911_m¡Û¡¡
ÌîºéÈþÍ¥¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØMy Dolly Girl¡Ù¡¡»£±Æ¡¿¼ÄÅÄÄ¾¿Í¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¤È¤ê¡¡»£±Æ¡¿¼ÄÅÄÄ¾¿Í