サッカー日本代表が北中米Ｗ杯に向け、６月上旬頃から滞在するベースキャンプ地の候補にテネシー州ナッシュビルが浮上していることが１９日、明らかになった。現地メディアのナッシュビル・ビジネスジャーナルはこの日までに「日本が２６年Ｗ杯のベース地としてナッシュビルを選定へ」と報じた。同紙は「同都市は試合開催地の入札には敗れたものの、出場チーム（日本）の本拠地に選ばれたようだ」などと伝えた。

森保監督は１６日、５月３１日の壮行試合（東京）後、６月上旬に実施する事前キャンプ地について、第２戦（チュニジア戦、６月２０日）の会場であるメキシコ・モンテレイで最終調整していることを明かした。また同日にベースキャンプ地にも言及し「時差は出ないようにしたい。ただ、移動はある。もちろんないに越したことはないけど、落ち着いて準備ができるところで」と語っていた。

ナッシュビルは、グループリーグ２試合を行うテキサス州ダラスと同じ米中部の時間帯。現時点でＦＩＦＡが公開しているキャンプ地リストには入っていないが、日本サッカー協会は複数の希望地を提出しているとみられる。キャンプ地は１月末頃に発表される見込みとなっている。