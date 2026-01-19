人気アナウンサーが本気すぎるコスプレ姿を披露し、反響を呼んでいる。

日本テレビの河出奈都美アナウンサーが１９日までに自身のインスタグラムを更新。「去年、２年ぶりに参加したハロウィンイベントでアニメ『葬送のフリーレン』に登場する大魔族アウラのコスプレをしました（皆さんにお楽しみにと言っておきながら投稿していませんでした）」と記し、完璧なコスプレショットをアップ。

「今回は、いろいろと”挑戦”が多かったキャラでした まず、初めての悪役。表情が難しい…！あの『ニタァ』って顔に苦戦しました笑 それから、初めて小道具をイチから作りました…！！『服従の天秤』は見ての通りな出来なのであまり細かくは見ないほうがいいです」とこだわりのポイントを解説。

「衣装の裏話で言うと、腰のマントの『ふわっ』とした感じを再現したくてマントに、バレリーナが履くパニエを縫い付けていたり 個性的なブーツの柄は、ビニールテープで再現したりしていますね（割と原始的なの）」「しかも、当日は雨。５００年以上鍛錬し続けてきたアウラでも耐えられないレベルの寒さ。そんな中肩を出し撮影することによって、さらに魔力を高めることができました（？）」と、“ガチすぎる”コスプレーヤーぶり。

今年も様々なイベントがあるので取材もできたらいいなと思っています」「現在放送中のフリーレン２期もぜひ一緒に楽しみましょう！！」とつづった。

この投稿には、「なっちゃん可愛いすぎる」「素晴らしい小悪魔」「素敵ですね」「またまた瞬殺」「超綺麗です 癒されました お仕事に、コスプレに頑張って下さいね」「撮影したいです」などのコメントが寄せられた。