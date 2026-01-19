◆テニス ▽全豪オープンテニス第２日（１９日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）

【メルボルン（オーストラリア）１９日＝吉松忠弘】世界ランキング８８位の内島萌夏（安藤証券）が２年連続で１回戦を突破した。同６３位のソラナ・シエラ（アルゼンチン）に６−３、６−１のわずか６３分でストレート勝ちした。２回戦では、同２１位で第２１シードのエリーズ・メルテンス（ベルギー）と対戦する。

球足の速いコートで、内島の最速１７２キロのサーブがさえた。サービスゲームを失ったのは１度だけ。あとは「ほぼ完璧なサービスゲームだった。流れをよくキープできた」。マッチポイントも、そのサーブで決着をつけた。

昨年も１回戦突破し、その年へのいい流れを作った。５月のマドリード・オープンでは、３回戦で世界３位のペグラ（米記憶）を破り、ベスト８に進んだ。世界ランキングも自身初めてトップ５０入りした。

しかし、同大会で左ひざを痛め、全仏前哨戦から１０連敗を喫し、どん底に落ちた。８月の全米１回戦で勝ち、連敗が止まったときは、涙とともに勝利を祝った。絶好調とスランプの両方を経験し、迎えたのが２０２６年だった。

今年から新たにラケットを替えた。「トップ１００の選手と対戦し、ラケットにも手助けしてくれるようなものを探していた」と、用具へのこだわりも増えた。心機一転し、「今年は昨年のシーズンを超えられるように。目標はランキングで３０位以内に入る」と誓った。