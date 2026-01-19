【関東甲信地方】大雪に関する気象情報

強い冬型の気圧配置となる影響で、長野県と関東地方北部では、２１日（水）から２２日（木）頃にかけて、大雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、なだれにも注意してください。

【大寒】２０日（火）「一年の中で最も寒いころ」

２０日（火）は二十四節気の『大寒』です。暦に合わせるように全国的に「寒波」が始まります。予想天気図では、２０日（火）から「西高東低の冬型」に変わりはじめ、強い冬型になってしまいます。

雪シミュレーション２０日（火）～２４日（土）

２０日（火）から「寒波」が始まります。「雪」は関東地方の北部や長野県が中心ですが、東京都・埼玉県・神奈川県にも「雪」の予想が出てきます。画像で確認できます。

寒気シミュレーション２０日（火）～２４日（土）

上空約１５００ｍには「平地で雪」の目安の「氷点下６℃以下」寒気が、関東地方に居座り続ける見込みです。体に堪える寒い日が続くでしょう。

関東甲信地方 各都市の週間予報（２０日（火）～ ２６日（月））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。２１日（水）と２２日（木）の東京都心の予想最高気温は『６℃』と、今シーズン一番の寒さとなりそうです。今回の『寒波』は長いため、体調管理に努めてください。

