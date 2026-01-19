全国高校サッカー選手権で初優勝を果たした神村学園男子サッカー部。チームをけん引したキャプテンの中野選手らが入団が内定しているプロチームのキャンプに合流しました。

J2いわきFCは今月14日から鹿児島市でトレーニングキャンプを行っています。おととい17日、加入が内定している神村学園の中野陽斗選手と荒木仁翔選手がキャンプに合流。2人の姿を一目見ようと会場には多くのファンが詰めかけました。

（鹿児島市から）「中野くんと荒木くん、かっこよかった」

（鹿児島市から）「シュートをたくさん打って、たくさん活躍してほしい」

この日は荒木選手の両親も会場を訪れ、息子の姿を前にして誇らしげな様子でした。

（荒木選手の父 隆宏さん）「親孝行だなと思って、すごくうれしく感じている。違う世界に行ってしまった感じだが、これからの活躍を期待している」

2人は別メニューでの調整。全国大会の疲れを取りながら徐々にチームの練習に加わっていくということです。

（いわきFC内定 神村学園3年 中野陽斗選手）「県民の誇りやプライドを持って、みなさんに恩返しできるように頑張る」

（いわきFC内定 神村学園3年 荒木仁翔選手）「緊張もあるが、楽しみ。選手としても社会人としても応援される選手になれるように頑張る」

いわきFCの鹿児島でのトレーニングキャンプは今月24日までです。

・