きょうの東京都心は3月中旬並みの暖かさになりましたが、今週は震える寒さとなりそうです。また、空気の乾燥も続き野菜の生育に影響も出ています。

きょうの東京都心の最高気温は13.9℃。3月中旬並みの暖かさになりました。

春の陽気を感じるなか、横浜市で多くの人が集まっていたのが、赤レンガ倉庫で開催されている鍋のイベントです。近江牛を使った豪華なすき焼き鍋や、比内地鶏が入ったきりたんぽ鍋など、18種類の鍋が大集合しているんです。

きりたんぽ鍋を注文した人

「はじめて食べたんですけど、おいしかったです」

じゅわっと染みわたる鍋をみなさんが求めるわけは…

「のど乾燥してるなーみたいな」

「乾燥はすごいです。（鍋の）湯気でなんとか」

乾燥です。年末からまとまった雨が降っておらず、空気はカラッカラ。きょう、群馬県富岡市では乾燥によってある事態が。

記者

「湖では水位が低下していて、スワンボートが陸に乗り上げた状態になっています」

農業用水などで水が利用されている大塩湖では、貯水率がおよそ28％まで低下。湖の管理担当によると、例年にないくらいの干上がりだといいます。

乾燥注意報が出ている埼玉県所沢市では野菜にも影響が。

ほうれんそう農家 清水翔一さん

「乾燥しちゃって葉っぱが破れちゃうような。みずみずしさが抜けてるっていうんですかね」

ほうれんそうを中心に作っている農家では、乾燥によって生育に問題が出ています。

土を触ってみるとカラカラ。乾燥で枯れてしまった葉を取り除く必要があり、出荷する時には、束がひとまわり小さくなってしまうといいます。

ほうれんそう農家 清水翔一さん

「こんなに枯れ葉をとることはあまりないですね。見た目、束感的に少し貧相になっちゃうので、水分はあったほうがいいと思います」

あす夜からは、次第に今季一番の寒波が流れ込み、厳しい寒さが続く予報です。