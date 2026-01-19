北米映画市場は新年最初の3連休を迎えた。1月19日（月曜日）は祝日のキング牧師記念日とあって、映画館にも活気が期待された……が、結果はやや渋そうだ。

参考：北米映画市場、1月は前年超え好水準 『アバター』ヒットを『おさるのベン』が追う

1月16日～18日の北米週末ランキングでNo.1に輝いたのは、公開5週目を迎えた『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』。週末3日間で興行収入1332万ドルを記録し、月曜日を含む4日間では1720万ドルを稼ぎ出す見込みで、北米興収は3億6741万ドル、世界興収は13億2271万ドルとなった。

予想外だったのは、第2位で初登場した『28年後... 白骨の神殿』だろう。連休唯一となる話題の新作にもかかわらず、週末3日間の興行収入は1300万ドルと、前作『28年後...』（2025年）の初動興収3000万ドル（3日間）からマイナス56%という大幅下落。4日間の成績も1500万ドル見込みで、事前予測の2000万～2200万ドルを大きく下回った。

本作は『28日後...』シリーズ新3部作の第2弾で、前作からレイフ・ファインズらが続投。シリーズ第1作『28日後...』（2002年）と前作『28年後...』を手がけたダニー・ボイル監督はプロデュースに専念し、脚本家アレックス・ガーランドは続投。監督には新鋭ニア・ダコスタが新たに起用され、その才気を存分にふるった。

それゆえ作品のクオリティは高く、Rotten Tomatoesでは批評家スコア93%・観客スコア89%という高評価を獲得。映画館の出口調査に基づくCinemaScoreでも「A-」を獲得した。賛否両論が当然のホラージャンルとしては極めて秀でた評価であり、ソニー・ピクチャーズは口コミでの長期的なヒットに期待しているという。

もっとも現実的なハードルは高い。観客の分布は前作と似ており、25歳以上の男性が最多の49%。続いて25歳以上の女性が26%、25歳未満の男性は17%（前作は13%だからやや改善）、25歳未満の女性が9%となった。ヒットのカギである若年層＋女性客をつかむことに苦戦している感は否めない。

低調の理由とみられるのは、前作『28年後...』からわずか7カ月後の続編公開というスケジュールだ。前作はシリーズ第1作『28日後...』から23年ぶりにボイル＆ガーランドが復帰する正統な続編としてファンの期待が集まっており、シリーズとしては上々の成績となったが、その7カ月後にも新たな続編を観たい観客は少なかったのだ。

とりわけ現在は、数多のフィルムメイカーが独創的なホラー映画を送り出そうとそれぞれに苦慮している時期。本作もガーランドによる（ほとんどゾンビ映画ではない）脚本と、ダコスタの演出力が異形の融合を果たしたユニークな作品なのだが、プロモーションではうまく前作との差別化がなされていなかった。

製作費はシリーズ最高の6300万ドル。『28日後...』主演のキリアン・マーフィーが復帰する続編の製作も発表されているだけに、本作の興行成績が悪い影響をもたらさないことを祈りたい。ダコスタにとっては『マーベルズ』（2023年）に続いてスタジオ映画で辛酸を嘗める結果となったが、いずれも興行の問題は本人の責任から遠いところで起きている。

また、今週は『ロード・オブ・ザ・リング』3部作の25周年記念上映も初登場。3作のうち、2001年公開の第1作が週末3日間で349万ドルを記録して第7位にランクインした。第2作『ロード・オブ・ザ・リング／二つの塔』（2002年）も、土日2日間で230万ドルを稼ぎ出し第11位に登場。第3作『ロード・オブ・ザ・リング／王の帰還』（2003年）は日曜日に200万ドルとなった。

3部作の累計興行収入は3日間で800万ドル、月曜日までの4日間で950万ドル（見込み）。昨年の再上映にはやや届かなかったが、ピーター・ジャクソン監督による3作それぞれのイントロダクションも新たに収録され、25周年のお祭りは盛り上がりを見せている。当初は次の週末を含む2週末のみの上映予定だったが、上映回数や上映劇場も増えているようだ。

引き続き注目したいのは、第5位のティモシー・シャラメ主演＆A24製作『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』。北米興収は8083万ドルと、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』（2022年）を抜いてA24史上最高記録となった（世界興収は『エブリシング～』が変わらず1位）。

週末興収は547万ドル、4日間では660万～690万となる予測。シャラメが第83回ゴールデングローブ賞で主演男優賞（ミュージカル・コメディ部門）を受賞するなど、挑戦的なプロモーションと賞レースでの結果がうまく結びついたこともヒットの要因だろう。日本では3月13日公開。

そのほか『ズートピア2』は公開8週目にして第3位に再上昇し、3日間で876万ドル（前週比マイナス12.3%という堅調ぶり！）、4日間では1160万ドルの見込み。全世界興行収入は17億654万ドルで、『インサイド・ヘッド2』（2024年）を上回って、アメリカのアニメーション映画として歴代記録を更新した。中国やフランス、メキシコなどでも大ヒットしており、日本でもランキングNo.1をキープするほどの人気ぶりだ。

シドニー・スウィーニー主演のR指定スリラー映画『The Housemaid（原題）』もヒットを続けており、公開5週目でランキングの第4位をキープ。週末3日間で851万ドル、4日間では1010万ドルの見込みだ。製作費3500万ドルに対し、北米興収は1億872万ドル。続編『The Housemaid’s Secret（原題）』の製作も決定し、年内にも撮影が始まるという。

トップ10圏外では、同じくゴールデングローブ賞で作品賞・主演女優賞（ともにドラマ部門）に輝いた『ハムネット』が上映館数を再び拡大し、週末3日間で130万ドル、4日間では160万ドルの予測。アカデミー賞ノミネートも確実視されており、今後さらなる上映規模の拡大が計画されているという。

ビル・スカルスガルド主演＆ガス・ヴァン・サント監督の犯罪映画『Dead Man's Wire（原題）』は、公開2週目で上映規模を拡大し、北米1101館（前週比プラス1087館）で週末興収103万ドルを記録。1977年に発生した実際の人質事件を題材とした作品で、Rotten Tomatoesでは批評家91%・観客78%という高評価を得ている。

【北米映画興行ランキング（1月16日～1月18日）】1.『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』（→前週1位）1332万ドル（-38.1%）／3300館（-400館）／累計3億6353万ドル／5週／20世紀スタジオ

2.『28年後... 白骨の神殿』（初登場）1300万ドル／3506館／累計1300万ドル／1週／ソニー

3.『ズートピア2』（↑前週4位）876万ドル（-12.3%）／3100館（-100館）／累計3億9001万ドル／8週／ディズニー

4.『The Housemaid（原題）』（↓前週3位）851万ドル（-22%）／3101館（-22館）／累計1億714万ドル／5週／ライオンズゲート

5.『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』（↑前週6位）547万ドル（-26.8%）／2027館（-485館）／累計7965万ドル／5週／A24

6.『おさるのベン』（↓前週2位）500万ドル（-55.2%）／2964館／累計1959万ドル／2週／パラマウント

7.『ロード・オブ・ザ・リング』公開25周年記念上映（初登場）349万ドル／1686館／累計349万ドル／1週／Fathom Events

8.『Greenland 2: Migration（原題）』（↓前週5位）336万ドル（-59.9%）／2718館（+8館）／累計1412万ドル／2週／ライオンズゲート

9.『Anaconda（原題）』（↓前週7位）320万ドル（-36%）／2424館（-651館）／累計5909万ドル／4週／ソニー

10. 『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』（↓前週8位）231万ドル（-40.2%）／1939館（-628館）／累計6713万ドル／5週／パラマウント

（※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2026年1月19日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります）

【参照】https://www.boxofficemojo.com/weekend/2026W03/https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/28-years-later-the-bone-temple-1236476942/https://variety.com/2026/film/box-office/avatar-fire-and-ash-box-office-first-place-fifth-weekend-28-years-later-bone-temple-misses-expectations-1236634237/https://deadline.com/2026/01/box-office-zootopia-2-animated-movie-record-1236689228/https://deadline.com/2026/01/box-office-28-years-later-bone-temple-avatar-fire-and-ash-1236685165/https://deadline.com/2026/01/indie-film-box-office-hamnet-no-other-choice-lotr-1236689287/

（文＝稲垣貴俊）