【台風情報】台風1号(ノケーン)のこのあとの勢力と進路を詳しく 今どこに？ 日本方面には向かわず 最大瞬間風速は？ 全国の天気を画像で 気象庁
■台風1号(ノケーン)
2026年1月19日18時50分発表
19日18時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯16度25分 (16.4度)
東経126度50分 (126.8度)
進行方向、速さ 東北東 ゆっくり
中心気圧 998 hPa
最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 北西側 500 km (270 NM)
南東側 220 km (120 NM)
20日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯17度30分 (17.5度)
東経130度10分 (130.2度)
進行方向、速さ 東北東 15 km/h (9 kt)
中心気圧 1000 hPa
最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
21日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯16度20分 (16.3度)
東経132度50分 (132.8度)
進行方向、速さ 東南東 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1000 hPa
最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
22日15時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯12度10分 (12.2度)
東経132度35分 (132.6度)
進行方向、速さ 南 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 300 km (160 NM)
■全国の天気を地方ごとに（画像）
