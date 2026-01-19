Hey! Say! JUMP新曲「ハニカミ」東京ドームでのパフォーマンス映像公開
Hey! Say! JUMPが、1月12日まで開催していたドームツアー 『Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say』にて初披露された新曲「ハニカミ」の東京ドームでのパフォーマンス映像を公開した。
■1月26日0時より「ハニカミ」の先行配信決定
「ハニカミ」は、春の風にそよぐようなきらめく音の数々と、片想いのエネルギーを感じるリリック、そのふたつが織りなす片想い“エナジー”ラブソング。グループの真髄でもあるアイドルとしての“王道ラブソング”でありながら、誰もがまっすぐに応援したくなる“恋が持つパワー”が歌に込められている。
なお、1月26日0時より「ハニカミ」の先行配信が決定した。
■リリース情報
2026.01.26 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ハニカミ」
2026.02.11 ON SALE
SINGLE「ハニカミ」
