Hey! Say! JUMP新曲「ハニカミ」東京ドームでのパフォーマンス映像公開

Hey! Say! JUMPが、1月12日まで開催していたドームツアー 『Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say』にて初披露された新曲「ハニカミ」の東京ドームでのパフォーマンス映像を公開した。

■1月26日0時より「ハニカミ」の先行配信決定

「ハニカミ」は、春の風にそよぐようなきらめく音の数々と、片想いのエネルギーを感じるリリック、そのふたつが織りなす片想い“エナジー”ラブソング。グループの真髄でもあるアイドルとしての“王道ラブソング”でありながら、誰もがまっすぐに応援したくなる“恋が持つパワー”が歌に込められている。

なお、1月26日0時より「ハニカミ」の先行配信が決定した。

■リリース情報

2026.01.26 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ハニカミ」

2026.02.11 ON SALE

SINGLE「ハニカミ」

