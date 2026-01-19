　本日の日経平均株価は、米関税政策や国内政治を巡る不透明感からリスク回避の売りが優勢となり、前週末比352円安の5万3583円と3日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は120社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、株主優待制度導入を発表した八十二長野銀行 <8359> [東証Ｐ]など。そのほか、ニチアス <5393> [東証Ｐ]は9日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1417> ミライトワン　東Ｐ　建設業
<1434> ＪＥＳＣＯ　　東Ｓ　建設業
<1719> 安藤ハザマ　　東Ｐ　建設業
<1721> コムシスＨＤ　東Ｐ　建設業
<1723> 日本電技　　　東Ｓ　建設業
<1736> オーテック　　東Ｓ　建設業
<1762> 高松グループ　東Ｐ　建設業
<1768> ソネック　　　東Ｓ　建設業
<1828> 田辺工業　　　東Ｓ　建設業
<1835> 東鉄工　　　　東Ｐ　建設業

<1870> 矢作建　　　　東Ｐ　建設業
<1871> ピーエス　　　東Ｐ　建設業
<1879> 新日本建　　　東Ｐ　建設業
<1882> 東亜道　　　　東Ｐ　建設業
<1926> ライト　　　　東Ｐ　建設業
<1941> 中電工　　　　東Ｐ　建設業
<1942> 関電工　　　　東Ｐ　建設業
<1944> きんでん　　　東Ｐ　建設業
<1946> トーエネク　　東Ｐ　建設業
<1950> 日本電設　　　東Ｐ　建設業

<1952> 新日本空調　　東Ｐ　建設業
<1959> クラフティア　東Ｐ　建設業
<1961> 三機工　　　　東Ｐ　建設業
<1965> テクノ菱和　　東Ｓ　建設業
<1968> 太平電　　　　東Ｐ　建設業
<1975> 朝日工　　　　東Ｐ　建設業
<1979> 大気社　　　　東Ｐ　建設業
<1980> ダイダン　　　東Ｐ　建設業
<1982> 日比谷設　　　東Ｐ　建設業
<2001> ニップン　　　東Ｐ　食料品

<2173> 博展　　　　　東Ｇ　サービス業
<2264> 森永乳　　　　東Ｐ　食料品
<2692> 伊藤忠食　　　東Ｐ　卸売業
<2705> 大戸屋ＨＤ　　東Ｓ　小売業
<3153> 八洲電機　　　東Ｐ　卸売業
<3231> 野村不ＨＤ　　東Ｐ　不動産業
<3321> ミタチ産業　　東Ｓ　卸売業
<3467> アグレ都市　　東Ｓ　不動産業
<3817> ＳＲＡＨＤ　　東Ｐ　情報・通信業
<3941> レンゴー　　　東Ｐ　パルプ・紙

<3954> 昭和パックス　東Ｓ　パルプ・紙
<4082> 稀元素　　　　東Ｐ　化学
<4094> 日化産　　　　東Ｓ　化学
<4186> 東応化　　　　東Ｐ　化学
<4318> クイック　　　東Ｐ　サービス業
<4430> 東海ソフト　　東Ｓ　情報・通信業
<4658> 日本空調　　　東Ｐ　サービス業
<4665> ダスキン　　　東Ｐ　サービス業
<4972> 綜研化学　　　東Ｓ　化学
<5121> 藤コンポ　　　東Ｐ　ゴム製品

<5161> 西川ゴム　　　東Ｓ　ゴム製品
<5357> ヨータイ　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5393> ニチアス　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5644> メタルアート　東Ｓ　鉄鋼
<5706> 三井金属　　　東Ｐ　非鉄金属
<5714> ＤＯＷＡ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5857> ＡＲＥＨＤ　　東Ｐ　非鉄金属
<6209> リケンＮＰＲ　東Ｐ　機械
<6250> やまびこ　　　東Ｐ　機械
<6370> 栗田工　　　　東Ｐ　機械

<6420> ガリレイ　　　東Ｐ　機械
<6455> モリタＨＤ　　東Ｐ　輸送用機器
<6507> シンフォニア　東Ｐ　電気機器
<6590> 芝浦　　　　　東Ｐ　電気機器
<6622> ダイヘン　　　東Ｐ　電気機器
<6670> ＭＣＪ　　　　東Ｓ　電気機器
<6745> ホーチキ　　　東Ｐ　電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ　東Ｓ　電気機器
<6960> フクダ電　　　東Ｓ　電気機器
<7011> 三菱重　　　　東Ｐ　機械

<7012> 川重　　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7182> ゆうちょ銀　　東Ｐ　銀行業
<7184> 富山第一銀　　東Ｐ　銀行業
<7224> 新明和　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7278> エクセディ　　東Ｐ　輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7326> ＳＢＩＩＧ　　東Ｇ　保険業
<7384> プロクレＨＤ　東Ｐ　銀行業
<7409> エアロエッジ　東Ｇ　輸送用機器
<7459> メディパル　　東Ｐ　卸売業

<7481> 尾家産　　　　東Ｓ　卸売業
<7483> ドウシシャ　　東Ｐ　卸売業
<7504> 高速　　　　　東Ｐ　卸売業
<7520> エコス　　　　東Ｐ　小売業
<7628> オーハシテク　東Ｐ　卸売業
<7760> ＩＭＶ　　　　東Ｓ　精密機器
<7762> シチズン　　　東Ｐ　精密機器
<7966> リンテック　　東Ｐ　その他製品
<7970> 信越ポリ　　　東Ｐ　化学
<7981> タカラスタ　　東Ｐ　その他製品

<8045> 浜丸魚　　　　東Ｓ　卸売業
<8059> 第一実　　　　東Ｐ　卸売業
<8084> ＲＹＯＤＥＮ　東Ｐ　卸売業
<8117> 中央自　　　　東Ｓ　卸売業
<8157> 都築電　　　　東Ｐ　情報・通信業
<8194> ライフコーポ　東Ｐ　小売業
<8198> ＭＶ東海　　　東Ｓ　小売業
<8331> 千葉銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8359> 八十二長野　　東Ｐ　銀行業
<8368> 百五銀　　　　東Ｐ　銀行業

<8381> 山陰合銀　　　東Ｐ　銀行業
<8418> 山口ＦＧ　　　東Ｐ　銀行業
<8522> 名古屋銀　　　東Ｐ　銀行業
<8566> リコーリース　東Ｐ　その他金融業
<8591> オリックス　　東Ｐ　その他金融業
<9065> 山九　　　　　東Ｐ　陸運業
<9069> センコーＨＤ　東Ｐ　陸運業
<9303> 住友倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9324> 安田倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9336> 大栄環境　　　東Ｐ　サービス業

<9364> 上組　　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9381> エーアイテイ　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9436> 沖縄セルラー　東Ｓ　情報・通信業
<9532> 大ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業
<9769> 学究社　　　　東Ｐ　サービス業
<9782> ＤＭＳ　　　　東Ｓ　サービス業
<9869> 加藤産　　　　東Ｐ　卸売業
<9934> 因幡電産　　　東Ｐ　卸売業
<9948> アークス　　　東Ｐ　小売業
<9960> 東テク　　　　東Ｐ　卸売業

株探ニュース