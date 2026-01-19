新日本プロレスは19日、後楽園ホールで「ミクチャpresents Road to THE NEW BEGINNING」を行った。

IWGPヘビー級王者の辻陽太は外道、石森太二、高橋ヒロム、鷹木信悟と組んでユナイテッド・エンパイア軍のジェイコブ・オースティン・ヤング、フランシスコ・アキラ、グレート―O―カーン、カラム・ニューマン、ジェイク・リー組と対戦。IWGPヘビー級王者の辻が挑戦要求するジェイク・リーを奇襲する。場外戦でも優位に試合を運ぶ。しかし、チームは9分43秒、アキラの変形サイドバスターからの片エビ固めで外道が敗れた。

試合後、辻がマイクを持ちジェイク・リーに「俺はお前の挑戦は認めてねえんだ。でもさ、ここまでしゃべらないと、あんたが何をいうのかちょっと気になってきちゃったよ。なあ誕生日だろ、きょう？おいジェイク、何か言えよ」とマイクを渡そうとすると、いきなりジェイクにフロントネックロックを決められ、そのまま絞め落とされた。ぐったりする辻の顔にIWGPヘビーのベルトを乗せて天に指を差すしぐさを見せたジェイク。バックステージでも無言を貫いた。