WBCを運営する「WBCI」は、今年3月に開催されるWBCが20周年を迎えることを記念し、日本代表のこれまでの戦いと大会の歴史を振り返る特別映像企画「ワールドベースボールクラシック 歓喜と挑戦の20年 ―世界一の称号を懸けた戦いの、表と裏に迫る―」を制作。19日からMLB公式YouTubeチャンネルをはじめ、大会公式サイトやMLB日本語公式サイト「MLB.com/ja」などで公開された。

同作品は上原浩治氏、里崎智也氏、松坂大輔氏、岩隈久志氏、内川聖一氏、中田翔氏ら歴代代表選手が出演し、出場当時のエピソードや、大会の印象などについて語っている。また、サッカー界で日本代表として世界に挑む舞台を経験した中澤佑二氏、澤穂希氏も出演。芸能界屈指の野球好きとして知られる亀梨和也や、お笑いコンビ「バッテリィズ」が印象に残っているシーンなどについて語っている。

日本を背負い世界と戦うことの誇りや苦悩、勝利への期待に応えるため選手たちが挑んできたストーリーを内側と外側から表現した同作。大会の本質とWBCに日本が熱狂する理由を感じられる作品となっている。