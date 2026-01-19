スイスの時計メーカー、ロンジンとIFHA（国際競馬統括機関連盟）は20日に英国の首都ロンドンのサヴォイホテルで2025ロンジンレーシングアワードセレモニーを開催し、25年ワールドベストレースホースとワールドベストレースを発表する。

23年ジャパンカップでG1・6連勝を飾って引退、種牡馬入りしたイクイノックスが135ポンドで同年レーティング世界1位に輝き、1〜4着馬の平均値（牝馬は4ポンド加算）で決まるワールドベストレースもジャパンカップに決まった。日本調教馬としては14年ジャスタウェイ以来、史上2頭目の快挙。エルコンドルパサーの134ポンド（対象レース＝99年凱旋門賞2着）を超え、日本調教馬の歴代最高値となった。

昨年11月13日に発表された最新の世界ランクは1月1日から11月9日までの主要レースが対象で、10月18日の英チャンピオンSを制したカランダガン（セン5＝フランス）がレーティング130ポンドで単独首位。英インターナショナルS覇者オンブズマン（牡5＝英国）が128ポンドで単独2位、サウジカップとBCクラシックを制したフォーエバーヤング（牡5＝矢作）、凱旋門賞馬ダリズ（牡4＝フランス）、セントジェームズパレスS覇者フィールドオブゴールド（牡4＝英国）、トラヴァーズS覇者ソヴリンティ（牡4＝米国）が127ポンドで3位タイとなっている。

近年の世界1位馬（調教国）とレーティング、対象レースは以下の通り。

03年 ホークウイング（アイルランド） 134 ロッキンジS

04年 ゴーストザッパー（米国） 130 BCクラシック

05年 ハリケーンラン（フランス） 130 凱旋門賞

06年 インヴァソール（米国） 129 BCクラシック

07年 マンデュロ（フランス） 131 プリンスオブウェールズS

08年 カーリン（米国） 130 ドバイワールドカップ、スティーブンフォスターハンデの2鞍

〃 ニューアプローチ（アイルランド） 130 英チャンピオンS

09年 シーザスターズ（アイルランド） 136 愛チャンピオンS

10年 ハービンジャー（英国） 135 キングジョージ

11年 フランケル（英国） 136 サセックスS、クイーンエリザベス2世Sの2鞍

12年 フランケル（英国） 140 クイーンアンS、インターナショナルSの2鞍

13年 ブラックキャビア（オーストラリア）130 ブラックキャビアライトニング、TJスミスSの2鞍

〃 トレヴ（フランス） 130 凱旋門賞

14年 ジャスタウェイ（日本） 130 ドバイデューティフリー

15年 アメリカンファラオ（米国） 134 BCクラシック

16年 アロゲート（米国） 134 BCクラシック

17年 アロゲート（米国） 134 ドバイワールドカップ

18年 クラックスマン（英国） 130 英チャンピオンS

〃 ウィンクス（オーストラリア） 130 コックスプレート

19年 クリスタルオーシャン（英国） 128 プリンスオブウェールズS

〃 エネイブル（英国） 128 キングジョージ

〃 ヴァルトガイスト（フランス） 128 凱旋門賞

20年 ガイヤース（英国） 130 インターナショナルS

21年 ニックスゴー（米国） 129 BCクラシック

22年 フライトライン（米国） 140 パシフィッククラシック

23年 イクイノックス（日本） 135 ジャパンカップ

24年 ローレルリバー（UAE） 128 ドバイワールドカップ

〃 シティオブトロイ（アイルランド） 128 インターナショナルS

▽レーティング 競走馬の能力を示す客観的な指標で、着差や負担重量などを基に、国際的に統一された基準により、数値化したもの。