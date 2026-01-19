¿·ÆþËë¤Î±©½Ð»³¤¬¤Ä¤¤¤Ë½éÆü½Ð¤¹¡¡8Ï¢ÇÔ¤Ç»ß¤Þ¤ê¡Ö¤À¤¤¤¸¤ç¤Ö¤À¥¡¡¼ñ½Æ¬¡×¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤Ç´¶¼Õ
¡¡¡þÂçÁêËÐ½é¾ì½ê9ÆüÌÜ¡Ê2026Ç¯1·î19Æü¡¡Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡¿·ÆþËë¤Î±©½Ð»³¡Ê¤Ï¤Ä¤ä¤Þ¡¢26¡á¶Ì¥Î°æÉô²°¡Ë¤¬Ê¿Ëë¡¦Í§É÷¡Ê31¡áÃæÂ¼Éô²°¡Ë¤ò²¡¤·½Ð¤·¤ÇÇË¤ê¡¢½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯½éÆü¤ò½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÁê¼ê¤Ï¡Ë¤Ï¤¿¤¤â¤¦¤Þ¤¤¡£»×¤¤ÀÚ¤ê¡¢¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¤â¤í¼êÆÍ¤¤Ç¹¶¤á¡¢²¡¤·½Ð¤·¤¿¡£Êª¸À¤¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢·³ÇÛÄÌ¤ê¡£¡ÖÉé¤±¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤ì¤Ð1951Ç¯¤Î¼ãÍò¤ËÊÂ¤Ó¡¢¿·ÆþËë½éÆü¤«¤é¥ï¡¼¥¹¥È¤Î9Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬ÁË»ß¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö8Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì£¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£7ÇÔÌÜ¤Þ¤Ç¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éµ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯70¡Ë¤ÈÆ±¤¸ÅìµþÅÔÅìÂ¼»³»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢ËÜÌ¾¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö±©½Ð»³¡×¤ÏÁ´¹ñ¤Ë20¿Í¤Û¤É¤ÎÄÁÌ¾¡£ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ç¤Ï¡Ö¤À¤¤¤¸¤ç¤Ö¤À¥¡¡¼ñ½Æ¬¡Ê¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡Ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±Éé¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤»ý¤Á¤ÇÉå¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£·Î¸Å¤Î»ÅÊý¤«¤é¸«Ä¾¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡»Õ¾¢¤Î¶Ì¥Î°æ¿ÆÊý¡Ê¸µÂç´Ø¡¦ÆÊÅì¡Ë¤ÏNHK¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤ê¤¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂÎÁ´ÂÎ¤ÎÎÏ¤¬½Ð¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢º£Æü¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤é°ã¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ÎÁêËÐ¤¬¼è¤ì¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£