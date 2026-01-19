ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第３回「決戦前夜」が１８日に放送された。

今川義元（大鶴義丹）が２万５０００の大軍を率いて尾張に接近。桶狭間前夜。今川軍先陣で松平元康（＝徳川家康、松下洸平）が大高城に兵糧入れに成功したが、予想外に織田勢の抵抗がないことをいぶかしがった。

徳川旧臣、石川数正役で迫田孝也が一瞬登場。元康に「太守様に、お伝えしますか」と聞き、元康が「いや、やめておこう。わしの考えすぎじゃ」と止め、今川の命運が決まった。

家康の今川人質時代からの重臣だが、小牧・長久手の戦いの後に、突然、豊臣秀吉に謎の出奔。２３年大河「どうする家康」では松重豊が演じ、徳川家のため苦悩の末に出奔したと描かれたが…。

黒幕俳優でおなじみ迫田孝也の登場がネットでも話題となり「今年の石川数正めちゃくちゃ出奔しそうｗ」「石川数正の迫田孝也にフフってなったｗ」「いかにも裏切りそうな石川数正きた」「これは普通に裏切る数正かな」「出てる」「いい予感する」「え、石川数正、迫田さんだった！？」「鎧姿がかっこいい」「迫田さんがキター！」と反応する投稿が集まった。