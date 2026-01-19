ROTTENGRAFFTYのHIROSHI (Dr)が、4月29日の＜わびさびTOUR FINAL SERIES ONEMAN LIVE＞札幌公演以降、活動を休止することがオフィシャルサイトで発表となった。

オフィシャルサイトでは、HIROSHIは以前からアルコール依存症および肘に慢性痛を抱えており、今回長期にわたる治療およびリハビリが必要という判断に至ったという経緯がアナウンスされている。一度治療に専念するために活動を休止するとのことだ。

ROTTENGRAFFTYは5月以降、サポートドラマーを迎えて活動を継続する。

以下に、ROTTENGRAFFTYメンバーおよびHIROSHIのコメントをお届けしたい。

　　　◆　　　◆　　　◆

いつもROTTENGRAFFTYを応援頂きまして、誠にありがとうございます。
Dr./HIROSHIに関しまして、以前からアルコール依存症および肘に慢性痛を抱えており今回長期にわたる治療およびリハビリが必要という判断に至りました。

そのため、治療に専念するべく、わびさびTOUR FINAL SERIES ONEMAN LIVE札幌公演以降の活動を休止する運びとなりました。

ROTTENGRAFFTYの今後の活動につきましては、サポートドラマーを迎え、歩みを止めることなく継続してまいります。

ファンの皆様、ならびに関係者の皆様にはご心配をおかけしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

ROTTENGRAFFTYメンバー・スタッフ一同

　　　◆　　　◆　　　◆

今回の突然の発表でお騒がせしてしまい申し訳ないです。

私事になりますが、この度アルコール依存症と真剣に向き合うために活動を休止させて頂く事を決めました。
何度も禁酒すると言いながらその度に約束を破ってメンバーやスタッフに迷惑をかけ続けておりました。
数年前から肘に痛みが出てきており、ドラムにも支障が出てきた悩みもあり一度しっかり治療に専念しようと思います。

関係者の皆様、そして何よりも応援してくれているファンの皆様に、このような形で離れ、ご迷惑をお掛けしますことお詫び申し上げます。

どうかご理解ください。
4月末まで全力で走り切りますのでよろしくお願いします。

ROTTENGRAFFTY / Dr.HIROSHI

　　　◆　　　◆　　　◆

■＜わびさびTOUR FINAL SERIES ONEMAN LIVE＞
2月08日(日)　福岡・Zepp Fukuoka
2月14日(土)　愛知・名古屋ダイアモンドホール
4月08日(水)　東京・Zepp Shinjuku
4月17日(金)　大阪・なんばHatch
4月29日(水/祝)　北海道・Zepp Sapporo
▼チケット
スタンディング ￥5,160
指定席￥6,160
ファミリー席 大人 ￥6,160 / 小人 ￥3,160
一般発売：1月21日(水)19:00〜

　

