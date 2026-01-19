SHE’S、アニバーサリーイヤー記念特番をYouTubeにて生配信決定
SHE’Sが、2026年1月25日20時より公式YouTubeチャンネルにてYouTube生配信を行うことを発表した。
2026年で結成15周年、デビュー10周年のアニバーサリイヤーを迎えることを記念して行われる今回の生配信は、この一年に向けた想いや今年の活動計画などについてメンバー全員で語りあう内容になるという。番組内では新たな発表も予定しているとのことだ。
また、生配信決定を受けて、SNSでの質問募集企画もスタート。「今年SHE’Sにやって欲しいこと」や、「SHE’Sといっしょに叶えたいこと」をXにてハッシュタグ「#SHE_S15th」をつけた投稿で募集している。投稿の一部は放送内でも紹介されるかもしれないので、ファンのみならずぜひ参加してみてほしい。
なおSHE’Sは、2月22日から対バンツアー＜SHE’S UNION Tour 2026＞を東名阪で開催することが決まっている。
◾️＜SHEʼS UNION Tour 2026＞
2026年
2月22日（日）名古屋 DIAMOND HALL
open 16:30 / start 17:30
guest：レトロリロン
2月23日（月・祝）大阪BIGCAT
open 17:45 / start 18:30
guest：ねぐせ。
3月2日（月）Zepp Shinjuku (TOKYO)
open 17:30 / start 18:30
guest：NELKE
▼料金
スタンディング：￥5,500（税込）
※ドリンク代別途
※年齢制限：未就学児入場不可 小学生以上有料
▼チケット一般発売
1月18日（日）10:00~
URL：https://tix.to/UNION2026
