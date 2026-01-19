SHE’Sが、2026年1月25日20時より公式YouTubeチャンネルにてYouTube生配信を行うことを発表した。

2026年で結成15周年、デビュー10周年のアニバーサリイヤーを迎えることを記念して行われる今回の生配信は、この一年に向けた想いや今年の活動計画などについてメンバー全員で語りあう内容になるという。番組内では新たな発表も予定しているとのことだ。

また、生配信決定を受けて、SNSでの質問募集企画もスタート。「今年SHE’Sにやって欲しいこと」や、「SHE’Sといっしょに叶えたいこと」をXにてハッシュタグ「#SHE_S15th」をつけた投稿で募集している。投稿の一部は放送内でも紹介されるかもしれないので、ファンのみならずぜひ参加してみてほしい。

なおSHE’Sは、2月22日から対バンツアー＜SHE’S UNION Tour 2026＞を東名阪で開催することが決まっている。

◾️＜SHEʼS UNION Tour 2026＞ 2026年

2月22日（日）名古屋 DIAMOND HALL

open 16:30 / start 17:30

guest：レトロリロン 2月23日（月・祝）大阪BIGCAT

open 17:45 / start 18:30

guest：ねぐせ。 3月2日（月）Zepp Shinjuku (TOKYO)

open 17:30 / start 18:30

guest：NELKE ▼料金

スタンディング：￥5,500（税込）

※ドリンク代別途

※年齢制限：未就学児入場不可 小学生以上有料 ▼チケット一般発売

1月18日（日）10:00~

URL：https://tix.to/UNION2026