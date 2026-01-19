STARGLOWが、1月21日にCDリリースを控える「Star Wish」のMVを公開した。

デビューシングル「Star Wish」は、SKY-HIと、2度のグラミー賞ノミネート歴を持つロサンゼルス拠点のソングライター／プロデューサー／アーティスト・David Arkwright、そしてソロアーティストとしても活動するWill Jayによるコライト作品で、作詞はSKY-HIが手がけている。「この瞬間よ 永遠になれ」「君以外はいらない」といったフレーズに象徴されるように、本作は夢に手が届こうとする瞬間の高揚感と切実な想いを描いた楽曲になっているとのこと。エモーショナルで洗練されたサウンドに、5人それぞれの個性とスキルが際立つボーカルワークが融合し、STARGLOWの新たなスタートを鮮やかに印象づける一曲に仕上がっているとのこと。

◆ ◆ ◆

◾️メンバーコメント

STARGLOWのKANONです。「Star Wish」のMVは、ある女神に恋をしてしまった僕KANONが、RUI、TAIKI、GOICHI、ADAMと一緒にその女神を探しに行く、という物語です。物語が進んでいく中で、様々な景色をバックに踊る僕たちに注目です。特に、ラストシーンでの僕たちはとっても”エモい”ので是非ご覧ください。またこの曲は、トラックではベースのリフが印象的であると共に、リリックは日本語の美しさが最大限に活かされたものであり、洋楽とJ-POPを合わせたような新しいジャンルの曲でもあります。この「Star Wish」から始まる僕達STARGLOWのこれからがとっても楽しみです！

◆ ◆ ◆

デビューシングル「Star Wish」は、タイトル曲「Star Wish」、11月10日に先行配信された「PIECES -STARGLOW Ver.-」のほか、新曲「My Job」、オーディション課題曲「Love Myself」のSTARGLOWバージョンとなる「Love Myself ’26」を含む全4曲を収録している。

初回盤Aの映像コンテンツとして「Star Wish -Music Video-」・「Star Wish -Behind The Scenes-」、初回盤Bには撮り下ろし特典映像「STALOG -SPECIAL EDITION- [THE LAST PIECE 思い出の地へ]」を収録するほか、三方背ケース仕様・フォトブック付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には初回盤A・Bのコンテンツに加え、「Star Wish -Photo Shooting Behind The Scenes-」をコンパイル。さらに、オリジナルグッズ「[Star Wish] Keyring」付きのBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品と、全6形態でのリリースとなっている。

そして、各形態に封入の応募抽選特典シリアルコードの特典として、北海道・東京・愛知・大阪・福岡での「Talk Show & Greeting」イベントご招待ほか豪華内容もアナウンスされている。

なお、STARGLOWはデビュー当日の1月21日に『Star Wish』リリース記念イベントをダイバーシティ東京 プラザで行うほか、1月31日および2月1日には神奈川・横浜BUNTAIで初の単独イベント＜STARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』＞を開催する予定だ。

◾️「Star Wish」 初回盤A 初回盤B 通常盤 BMSG MUSIC SHOP専売商品 2026年1月21日（水）リリース

購入：https://STARGLOW.lnk.to/StarWish ▼CD収録内容（全品番共通）

001.Star Wish

02.My Job

03.Love Myself ’26

04.PIECES -STARGLOW Ver.- ◆初回盤A【SG+DVD(スマプラ対応)】

初回生産限定

品番 : AVCD-61644/B

価格 : \2,695（税込）

仕様 : 紙ジャケット

特典（封入） : トレーディングカードA (全5種類セット封入)

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

DVD収録内容

・Star Wish -Music Video-

・Star Wish -Behind The Scenes- ◆初回盤B【SG+DVD(スマプラ対応)】

初回生産限定

品番 : AVCD-61645/B

価格 : \2,695（税込）

仕様 : 紙ジャケット

特典（封入） : トレーディングカードB (全5種類セット封入)

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

DVD収録内容(予定)

・撮り下ろし特典映像(タイトル未定) ◆通常盤【SG(スマプラ対応)】

品番 : AVCD-61646

価格 : \1,595（税込）

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典（封入） : トレーディングカードC (全5種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ◆BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+DVD(スマプラ対応)】

初回生産限定

品番 : AVC1-61647/B

価格 : \4,620（封入）

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック ◆BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+Blu-ray(スマプラ対応)】

初回生産限定

品番 : AVC1-61648/B

価格 : \4,620 (税込) / \4,200 (税抜)

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック

DVD・Blu-ray収録内容 (AVC1-61647/B・AVC1-61648/B 共通)

・Star Wish -Music Video-

・Star Wish -Behind The Scenes-

・STALOG -SPECIAL EDITION- [THE LAST PIECE 思い出の地へ]

・Star Wish -Photo Shooting Behind The Scenes- ◆BMSG MUSIC SHOPにてオリジナルグッズのバンドル商品もリリース！

[販売期間：11月27日（木）23:59まで]

BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG(スマプラ対応)+グッズ】

初回生産限定

同梱 : CD+バンドルグッズ ([Star Wish] Keyring・オリジナル集合トレーディングカード付き)

品番 : AVZ1-61649

価格 : \3,795（税込）

仕様 : 紙ジャケット

特典(封入) : トレーディングカードC (全5種類セット封入)

応募特典 : 応募抽選特典シリアル ◆応募抽選特典シリアルコード内容

「Star Wish」のリリースを記念して各形態(初回生産分)に封入されている応募抽選特典シリアルコードでご応募頂ける特典となります。 ＜特典内容＞

1つのシリアルコードで1口分の応募が可能となります。

A賞：Talk Show & Greeting ＠北海道／東京／愛知／大阪／福岡

（ご招待：各会場500名様）

※トークとお見送りを予定しております

※日程や詳細は後日ご案内予定

B賞：直筆サイン入りジャケットサイズフォトカード (50名様)

応募者全員：オリジナル動画コメント ＜対象商品＞

初回盤A SG+DVD(スマプラ対応) \2,695（税込） AVCD-61644/B

初回盤B SG+DVD(スマプラ対応) \2,695（税込） AVCD-61645/B

通常盤 SG(スマプラ対応) \1,595（税込） AVCD-61646

BMSG MUSIC SHOP専売商品(SG(スマプラ対応)+グッズ) \3,795 (税込) AVZ1-61649 ◆『Star Wish』リリース記念イベント

1月21日（水）18:00〜予定

ダイバーシティ東京 プラザ 2F フェスティバル広場

https://mitsui-shopping-park.com/divercity-tokyo/

・イベント内容：ミニライブ&トーク

※本イベントは無料でご参加いただけますが、優先エリアへの入場は当選者のみとなります。

◾️＜STARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』＞ 2026年1月31日（土）

OPEN 17:00 / START 18:00 2026年2月1日（日）

OPEN 13:00 / START 14:00

OPEN 17:00 / START 18:00

※開場/開演時間は変更となる場合がございます。

https://starglow.tokyo/news/live/306/ ◆STARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』配信

2026年1月31日（土）、2月1日（日）に開催される、＜STARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』＞のライブ映像の視聴チケットが、STARGLOW Official Fan Club限定でB with Uにて販売決定！ ▼購入者特典（デジタル特典）

・直筆メッセージ入り画像

・ Special Message Movie

※購入者特典は、配信開始後にライブ本編視聴ページへ掲載予定です。 STARGLOW Official Fan Clubでは、STARGLOWと一緒にライブ映像を視聴するウォッチパーティーも開催予定。

※詳細は、後日別途ご案内予定 ▼STARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』配信内容

ライブ本編 (Full ver.) 販売ページ：https://bmsg.shop/pages/starglow-debut-showcase-wish-upon-a-star ▼販売期間

2025年12月25日（木）〜2026年2月28日（土）

※STARGLOW Official Fan Club限定販売になります。ファンクラブにご入会されていない方は、下記よりご入会の上、ご購入ください。