Bimi¡¢¿·ºîEP¡Ø¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡õ¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
Bimi¤¬¡¢3·î18Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¿·ºîEP¡Ø¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡Ê¥è¥ß¡§¥¤¥Î¥ê¡Ë¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
EP¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢»£±Æ¤òYuji Watanabe¤¬Ã´Åö¡£¿·Ê¹»æ¤Ë´é¤òÊ¤¤ï¤ì¤¿¿Í´Ö¤Ï¡¢¤ª¤Ó¤¿¤À¤·¤¤¾ðÊó¼Ò²ñ¤Ë²×¤Þ¤ì¤ë¡È¿Í¡¹¡É¤òÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤¬Bimi¤ò¼è¤ê°Ï¤à¹½¿Þ¤¬¡¢¿·ºîEP¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Èµ§¤ê¡É¤È¡È¾ô²½¡É¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï°ëÉô¾¼»Ò¤¬Ã´Åö¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¡ÈBimi¤é¤·¤¤¡É¿Í´ÖÌ£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜºîÉÊ¤Ï3·î18Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢3·î20Æü¤Ë¤ÏELR Store¸ÂÄêÈ×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸È×¸ÂÄê¤Ç¡Öexorcist -Ì£ÊÑ-¡×¤ÈDJ dip¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ëBonus Inst¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¸½ºßÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç2·î16Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤ËÍ½Ìó¤·¤¿Êý¤ÏÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Á¥ó¥Á¥íº×¤ê¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡×¤ÎÃêÁª¤Ë±þÊç¤Ç¤¡¢2·î17Æü°Ê¹ß¤ËÍ½Ìó¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖLIVE QR ¥«¡¼¥É Bimi Live Galley #05 -Splash- Ver.¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖLIVE QR ¥«¡¼¥É Bimi Live Galley #06 -Jealous- Ver.¡×¤Î¹¥¤¤ÊÊý¤É¤Á¤é¤«1¤Ä¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãBimi Live Tour 2026 -SOME MINGLE-¡ä¤Î¥Á¥±¥Ã¥È1¼¡Àè¹Ô¤â¼õÉÕÃæ¡£°ìÉô¸ø±é¤Ç¤Ïe5¡¿G:nt¡¿Jene¡¿Lilniina¡¿OHTORA¡¿valknee¡¿»³ÅÄ¥®¥ã¥ë¿ÀµÜ¡¿MADKID¤ÎÁ´8¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢EP¥Ä¥¢¡¼¤ÈÊÂ¹Ô¤·4·î¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç¤ÎÅìÌ¾ºå¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ãBimi Band Galley Tour 2026 -Dear 28th-¡ä¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø£Ò¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤Î¡ÖAll the things¡×¤Ë¤ÆµÒ±é»²²Ã¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëSit¡ÊCOUNTRY YARD¡¿mokuyouvi¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Bimi¥é¥¤¥Ö¥Ð¥Ã¥¯DJ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎDJ dip¤Ê¤É¥Ä¥¢¡¼¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¸½ºß¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È ¥×¥ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÀèÃåÀè¹Ô¼õÉÕÃæ¤À¡£
¢£New EP¡Ø¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡Ù
2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®
¢¡ELR Store¸ÂÄêÈ×
2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://kingeshop.jp/shop/g/gNKCD-10547/?elr=46544
[²Á³Ê]¡ï3,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[¾¦ÉÊ·ÁÂÖ]CD only
[ÉÊÈÖ]NKCD-10547
[»ÅÍÍ]7inch¥ì¥³¡¼¥É¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
M1.¥¬¥é¥Ý¥ó
M2.¿Í
M3.INORI
M4.¥«¥°¥Ä¥Á
M5.exorcist -Ì£ÊÑ-
M6.Bonus Inst -¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI-¡ÊProd. DJ dip¡Ë
¢¨M.5¡¢6¤ÏELR Store¸ÂÄêCDÈ×¼ýÏ¿³Ú¶Ê
¢§ELR Store¸ÂÄêÈ×Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
¾ÜºÙ¥ê¥ó¥¯¡§https://bimi-official.com/news/1042/
¢¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¥Á¥ó¥Á¥íº×¤ê¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡¡¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤Î¼Â»Ü¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦»²²ÃÊýË¡
ELR Store¤Ë¤Æ¡Ø¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡Ù1Ëç¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤1¸ýÊ¬¤´ÃêÁª¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦²ñ¾ì¡õÆü»þ
¡4·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸ÍHarbor Studio
½¸¹ç»þ´Ö¡§12»þ20Ê¬
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¡§12»þ45Ê¬¡Á
¢5·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦F.A.D YOKOHAMA
½¸¹ç»þ´Ö¡§12»þ20Ê¬
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¡§12»þ45Ê¬¡Á
£5·î23Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¿·À¤µª
½¸¹ç»þ´Ö¡§12»þ40Ê¬
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¡§13»þ00Ê¬¡Á
¢¨1²ñ¾ì¤Ë¤Ä¤¡¢1Ëç¤Î¤´Í½Ìó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨À°ÍýÈÖ¹æ½ç¤ÎÆþ¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃêÁªÂÐ¾Ý¾¦ÉÊÍ½Ìó´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë19:45 ¡Á 2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¡¦ÅöÁªÈ¯É½¡§2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:00°Ê¹ß½ç¼¡¤´°ÆÆâ¡ÊÅöÁª¼ÔÍÍ¤Ë¤Î¤ß¤Ø¤Î¤´Ï¢Íí¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢§ELR Store¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
¡Ö¥Á¥ó¥Á¥íº×¤ê¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡×Í½Ìó´ü´Ö½ªÎ»¸å¡¢ELR StoreÆâ¤Ë¤Æ¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµÉÕ¤¡Ø¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡Ù CDÍ½Ìó¥«¡¼¥È¡É¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Á¥ó¥Á¥íÃêÁªÍ½ÌóÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµÆâÍÆ¡
LIVE QR ¥«¡¼¥É Bimi Live Galley #05 -Splash- Ver.
¢¨¡ÖLive Galley #05 -Splash-¡×¤«¤éÌ¤¸ø³«¥é¥¤¥Ö±ÇÁü2ËÜ¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¡£
ÆÃÅµÆâÍÆ¢
LIVE QR ¥«¡¼¥É Bimi Live Galley #06 -Jelous- Ver.
¢¨Live Galley -Jelous- ¤«¤éÌ¤¸ø³«¥é¥¤¥Ö±ÇÁü2ËÜ¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¡£
¢£¡ãBimi Band Galley Tour 2026 -Dear 28th-¡ä
2026Ç¯4·î24Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¡¦Music Club JANUS
open 18:30¡¿start 19:00
2026Ç¯4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦NAGOYA CLUB QUATTRO
open 16:00¡¿start 17:00
2026Ç¯4·î28Æü¡Ê²Ð¡ËÅìµþ¡¦Spotify O-EAST
open 18:00¡¿start 19:00
¢§Bimi with Backing Band
DJ : DJ dip
Ba : Sit (COUNTRY YARD / mokuyouvi)
Gt : Yu Ueda (SABANNAMAN / mokuyouvi)
Gt : Yoshihiro Nakayama (THE NO EAR / mokuyouvi)
Drum : Akira Kimura (mokuyouvi / FILTER / RIDDLE / SPLIT SECOND SKATER)
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° \8,800(ÀÇ¹þ¡¦À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤)
¡ã1¼¡Àè¹ÔÃêÁª¡ä
https://l-tike.com/st1/bimi2026-somemingle/
¥Á¥±¥Ã¥ÈÃêÁª¼õÉÕ³«»Ï¡¡1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë 21»þ00Ê¬
¥Á¥±¥Ã¥ÈÃêÁª¼õÉÕ¡ºÀÚ¡¡1·î19Æü¡Ê·î¡Ë23»þ59Ê¬
ÅöÁª³ÎÇ§/Æþ¶â´ü´Ö¡¡1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:00 ¡Á 1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë23:00
¢£¡ãBimi Live Tour 2026¡ä
2026Ç¯
3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡ËÀéÍÕ¡¦ÀéÍÕLOOK
3·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÀÐÀî¡¦¶âÂôAZ
3·î29Æü¡ÊÆü¡ËÄ¹Ìî¡¦LIVE HOUSE J
4·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸ÍHarbor Studio
4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦CLUB SANGO
4·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦LIVE HOUSE CB
4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¹Åç¡¦Live space Reed
5·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦F.A.D YOKOHAMA
5·î10Æü¡ÊÆü¡Ëºë¶Ì¡¦HEAVEN¡ÇS ROCK ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´VJ-3
5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë Åìµþ¡¦¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¿·À¤µª
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° \8,800¡ÊÀÇ¹þ¡¦À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¡Ë
¡ã¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È ¥×¥ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÀèÃåÀè¹Ô¡ä
https://l-tike.com/bimi/
