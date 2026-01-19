有吉弘行、もう中学生から“お年賀”をもらう 「素晴らしい」「中身が気になりますね」と反響
お笑いタレントの有吉弘行が19日、自身のインスタグラムを更新。もう中学生からお年賀を受け取ったことを明かした。
【写真】有吉弘行がもう中学生からもらった“お年賀”
有吉は投稿で、「もう中学生こと しっかりした社会人さんから 今年もお年賀いただきました」と報告。のし紙には「御年賀」「もう中学生」と記されており、丁寧な心遣いが伝わってくる。
この投稿に、ファンからは「素晴らしいですね」「ちゃんとされてますね」「律儀で偉い」「中身が気になりますね！」といった声が寄せられており、微笑ましい関係性に注目が集まっている。
引用：「有吉弘行」インスタグラム（＠ariyoshihiroiki）
