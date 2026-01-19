◆第３１回プロキオンＳ・Ｇ２（１月２５日、京都・ダート１８００メートル）１着馬にフェブラリーＳへの優先出走権

今年は勝負の年になる。明け６歳を迎えたサイモンザナドゥは昨年６月にオープン入りし、シリウスＳ、みやこＳでともに２着。武器としていた鋭い末脚が進化を遂げた。デビュー前から晩成型だと見抜いていた小林調教師は「去年の夏頃から、さらに馬が良くなりました。成長曲線とうまくかみ合ったのだと思います」と分析した。

さらなる伸びしろが見込める。１５日は今回、コンビを組む池添騎手を背に、栗東・ＣＷコースでサントルドパリ（３歳１勝クラス）と併せ馬を行い、６ハロン８５秒８―１１秒５で併入。少し手綱を促すとスッと瞬時に反応し、ゴール後の伸びも目立っていた。トレーナーは「放牧明けですが、しっかり乗り込みました。池添騎手は『体の使い方が以前よりも、すごく良くなっている』と言ってくれました」と声を弾ませた。

前走のみやこＳはＪＲＡレコード１分４７秒５での決着。次のチャンピオンズＣで勝ったダブルハートボンドに、タイム差なしの２着だった。指揮官は「どこまで行ってもかわせなかった。着差以上です」と振り返るも、実力は本物だ。「今年からこの馬は本格化です。以前と比べて自在性もあります」と大きな期待を寄せ、うま年初戦にＶ発進を決める。（松ケ下 純平）