雨の日も履ける「優秀ブーツ」→【グローバルワーク】に売ってた、、！

雨の日は靴下までビショビショ……。そんなストレスをなくしたいなら、撥水機能付きのシューズを試してみて。今回紹介するのは、一見冬コーデで活躍しそうなブーツながら、雨の日のお出かけでも頼りになる【グローバルワーク】の撥水ブーツです。大人コーデに合わせやすいデザインをピックアップしました。

スニーカー感覚で履ける撥水ブーツ

【グローバルワーク】「エアかる撥水スニーカーブーツ」\2,395（税込・セール価格）

撥水機能のほか軽量・抗菌防臭と機能性優秀で、天候問わず選びたくなりそうなブーツ。公式サイトでは「毎年人気」と紹介されています。スニーカーソールで、たくさん歩く日にも活躍してくれるはず。カラーや素材が異なる全5種展開なので、公式サイトや店舗で好みをチェックしてみて。

通勤にも！ シンプルなデザインの晴雨兼用ブーツ

【グローバルワーク】「エアかる晴雨兼用ブーツ」\2,796（税込・セール価格）

シンプルなデザインのブーツは、プライベートから通勤まで活躍してくれそう。公式サイトによると「水濡れに強い加工で、雨の日でも安心して履ける」「4cmの浸水に4時間耐える防水性を備えています」とのこと。インヒールが内蔵されているため、スタイルアップも期待できる優れもの。スムースレザー調やスエード調など素材やカラーが異なる全4種展開です。

