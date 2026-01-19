“あなたのココロに彩りを！”をキャッチコピーに掲げ、関西を拠点に活動中の8人組アイドルグループ・カラフルスクリーム(略称：カラスク)が1月18日、4年ぶりにNHK大阪ホールにて＜カラフルスクリーム ワンマンライブ「Colorful Heartbeat -Sha la la♪-」」supported by UP-T＞を開催した。2月18日発売のメジャー2ndシングル表題曲「Colorful Fight Beat」を新衣装で初披露するなど、多彩な楽曲と演出でファンを魅了した同ワンマン公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

なこ・ゆうか・かれん・あみ・みくる・みゆ・みなみの7人に、あいなが2024年9月に加わり、結成9周年を迎えた彼女たちは現在の8人体制がスタート。2025年6月にシングル「クロネッカーの青春の彩り」でメジャーデビューを果たし、オリコンデイリーランキングで4位、ウィークリーで7位にランクイン。地元の関西を中心に全国各地のライブイベント出演や、テレビやラジオなどのメディア出演も急増中で、今年は更なる飛躍が期待されている。

17時05分。ステージ後方のビジョンに過去のライブやメンバー紹介の映像が流れた後、メンバーがステージに登場。1曲目の「Radiant」のパフォーマンスが始まると、場内は一気にヒートアップした。「すすめ! 閃光Days」ではレーザー光線が飛び交い、「ふたりの距離は45cm」では、サビ終わりのフレーズ“君が好きだ”に呼応するファンの“俺も〜！”コールが大きく響き渡る。メンバーにとってもファンにとっても至福の瞬間だ。

最初のMCで、各メンバーの自己紹介の後、「皆さん、聞いて下さい！なんと、ソールドアウトしました！」となこがチケットが完売したことを発表。「半年以上前からソールドアウトを目指して頑張ってきたので嬉しいです！」と喜びを語り、大きな歓声と拍手に包まれる。さらに、なこが今回のワンマンライブのタイトルに込めた思いを説明。「Heartbeatは鼓動。私たちのライブで皆さんの心を動かして、感動させて、楽しんでもらいたいという意味が込められています。“Sha la la♪”は、キラキラしている青春というイメージです。カラフルスクリームは私たちの青春なんです。だから、今日来てくださった皆さんにも、カラフルスクリームの青春を一緒に体感してもらいたいと思います。一緒に青春しましょう！」

続いてのブロックでは、「宇宙船僕ら地球号」で“カラフルダンサー”と名付けられた18人のダンサーたちと息の合ったダンスも披露したかと思えば、ミディアムナンバー「君は花火、眩しくて」では、歌詞に沿ったアニメーションをビジョンに映し出す。「希望の雨」では、雨の映像をバックにメンバー全員が傘を持ってパフォーマンス。雨の映像が雪に変わり、ステージ上にも雪を降らせる演出でファンの心を揺さぶった「きらめきSnow Magic」への流れは、ミュージカルのようだ。

その後のMCで、かれんが「カラスクは1月14日に(結成)9周年を迎えました！」と報告。「(オリジナル曲が)50曲以上あるんですけど、ひとつひとつの曲に主人公がいて、物語があって、それがカラスクの良いところだと思いますし、私も好きなところです。だから今日は、皆さん一人一人が私たちの曲に自分を重ね合わせて、主人公になってもらえたらと思います。私も音楽に救われてきたので、私たちの曲を皆さんに届けて、皆さんの心を明るくしたり、皆さんが笑顔になれていたら嬉しいなと思います」と笑顔で語る。

ほっこりしたムードの中、みなみが「新衣装になりました〜！」と、オープニングから着ていた新衣装をライブの中盤でアピール。ファンの反応も上々だ。この後、カラフルダンサーとのエピソードトークに。メンバーそれぞれに手紙を書いてくれたことや、なこが小学6年生の子とシール交換をしたことも明かされた。

ライブは後半戦に突入。メジャーデビュー曲「クロネッカーの青春の彩り」では、メンバーの熱量に負けじと、ファンも一人一人が最大限のコールでエネルギーをぶつけ、パーティーチューン「古今東西感謝祭」では振りコピをして、会場の一体感を増幅させていく。そして、「ジェラシック・ワールド」では、8体の恐竜がステージに現れ、メンバーと共にダンス。ワンマンライブでは恒例となった光景だが、四足歩行の“新キャラ”が登場するサプライズも。メンバーそれぞれの魂がこもった「彩叫幸福論‐さいきょうこうふくろん-」のパフォーマンスも圧巻だ。

その「彩叫幸福論」について、かれんは「“夢がきっと巡り会わせてくれた”という歌詞があって、私たちもこうして巡り会えたことを思うと、泣きそうになった」と告白。そして、「朝早くからたくさんの方が動いてくださっていて、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます！ ファンの皆さんも、大事な一日をカラフルスクリームのために使ってくださって、ありがとうございます！ 私たちはファンの皆さんのおかげでここに立てているので、これからも感謝の気持ちを忘れずに頑張っていきたいと思います」と、ライブに携わるスタッフ、応援してくれるファンへの思いを伝えた。

みゆからも「私たちは2月18日にメジャー2ndシングルをリリースします！ こうして2ndシングルが発売できるのは、皆さんの日々の応援のおかげです。日頃から愛をありがとうございます！」と感謝を伝え、「ここで、シングルの表題曲「Colorful Fight Beat」を初披露します！ 胸の高鳴り、鼓動を信じて、夢に向かって、がむしゃらに頑張る皆さん一人一人、あなたの背中を押せるような、疾走感のある応援ソングになっています」と曲紹介。「曲中ではたくさんクラップをする場所がありますので、一緒にクラップしてください！」とファンに呼びかけ、「Colorful Fight Beat」を初披露。そのクラップや、手を左右に振る振付などで盛り上がると、最後は「カラフルライド」で締め括った。

本編ラストのMCでは、メンバーを代表して2人がライブの感想を語った。

「私は4年前(2022年1月)の全国ツアーファイナルでNHK大阪ホールに立たせていただいたんですけど、その時はコロナ禍で、いろいろ制限もあって、もちろん楽しかったんですけど、悔しいこともあって、絶対もう一度ここに立ちたいと思っていたので、今日この8人でNHK大阪ホールに立たせていただいて、とても嬉しかったです。ありがとうございました！」──あみ

「私は初めてのNHK大阪ホールで、すごく楽しみにしていたんですけど、こんなに素敵な景色を見られたのは、来てくださった皆さんのおかげですし、いつもそばにいてくれるメンバーのおかげです。本当に素敵な環境でアイドル活動をできていて、すごく幸せ者だなと思いました。私はカラフルスクリームが大好きです。これからも大好きなカラフルスクリームで、もっともっといろんな景色を見たいので、一生懸命がんばります！」──あいな

アンコールでは、それぞれのメンバーカラーのライブTシャツで登場。金色のポンポンを持ったカラフルダンサーと共に「my color」を披露し、「すごく派手に、豪華になりました！」となこ。更に、なこは「9周年を迎えて、こんなにたくさんの方と、“10年目が始まったね”と言えることが本当に嬉しいです。4年前もここでライブをさせていただいたんですけど、4年が経って、私たちも成長して、仲間も増えて、メジャーデビューもして、応援してくださる方も増えて、ここに戻って来られたことが本当に嬉しいです。一緒に汗を流して、時には涙も流して、嬉しいことは喜び合って、とても幸せだなと思います。カラフルスクリームはもっと上を目指したいと思っています。そのためには皆さんの応援がこれからも必要なので、一緒に歩んでいきたいです。皆さん、これからもついて来てくれますか？」と語りかけると、ファンも大きな歓声と拍手でそれに応えた。

かれんが「これからもみんなのそばにいるからね」という言葉をイントロで添えた「きみと青空」では、キャノン砲で金＆銀色のテープを発射。カラスクの代表曲のひとつで、ワンマンライブのラストを飾ることが多い「幸せの見つけ方」で、幸せな気持ちが一人一人の心に溢れたまま、2時間超のワンマンライブの幕を閉じた。

取材・文◎ポッター平井

撮影◎前川元

「Colorful Fight Beat」Type-A

「Colorful Fight Beat」Type-B

「Colorful Fight Beat」Type-C

■2ndシングル「Colorful Fight Beat」

2026年2月18日(水)発売

※先行配信リンク：https://tjc.lnk.to/ColorfulFightBeat

【Type-A】TKCA-75326 /\1300(税込)

1 Colorful Fight Beat

2 THAUMAZEIN

3 古今東西感謝祭

【Type-B】TKCA-75327/\1300(税込)

1 Colorful Fight Beat

2 THAUMAZEIN

3 きらめき Snow Magic

【Type-C】TKCA-75328/\1300(税込)

1 Colorful Fight Beat

2 THAUMAZEIN

3 好きリアクション

■予約イベント

1月25日(日)12:00〜

福岡 キャナルシティ博多 サンプラザステージ

1月29日(木)18:30〜

大阪 松原市 セブンパーク天美 1F AMAMI STADIUM

2月03日(火)19:00〜

大阪 ヨドバシカメラマルチメディア梅田B2F ヨドバシホール

2月07日(土)13:00〜

名古屋 ヴィレッジヴァンガード名古屋パルコ店 (パルコ東館4F)

2月08日(日) 第一部13:00〜/第二部16:00〜

大阪 もりのみやキューズモールBASE 1F BASEパーク

2月11日(水/祝)13:00〜

大阪 ヨドバシカメラマルチメディア梅田B2F ヨドバシホール

2月14日(土) 第一部13:00〜/第二部16:00〜

東京 有明ガーデン みんなのテラス

2月15日(日)18:00〜

東京 ヴィレッジヴァンガード渋谷本店B2Fイベントスペース

2月16日(月)18:30〜

大阪 八尾市 アリオ八尾 レッドコート

■リリースイベント

2月17日(火)19:00〜

大阪 ヨドバシカメラマルチメディア梅田B2F ヨドバシホール

2月18日(水)19:00〜

大阪 ヨドバシカメラマルチメディア梅田B2F ヨドバシホール

2月20日(金)19:00〜

大阪 ヨドバシカメラマルチメディア梅田B2F ヨドバシホール

2月21日(土) 第一部13:00〜/第二部16:00〜

大阪 あべのキューズモール 3Fスカイコート

2月22日(日) 第一部13:00〜/第二部16:00〜/第三部19:00〜

大阪 ヨドバシカメラマルチメディア梅田2F LINKS広場

2月24日(火)19:00〜

大阪 ヨドバシカメラマルチメディア梅田B2F ヨドバシホール

3月01日(日)12:30〜

東京 タワーレコード新宿店

3月11日(水)19:00〜

東京 池袋 サンシャインシティ噴水広場

（問）徳間ジャパンコミュニケーションズ event@tokuma-japan-c.co.jp

