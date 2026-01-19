1990年以来、36年ぶりとなる2月の衆議院選挙。県内の豪雪地では大雪への備えや多くの観光客を見込むイベントと日程が重なるなど困惑が広がっています。



除雪した雪が高々と積みあがる長野県信濃町。2月の衆院選に向けて信濃町の選挙管理委員会では投票所の物品や書類を作成するなど準備が進められていました。



信濃町総務課庶務係 中山成虎主事

「できるものからになってるんですけど、全て用意できるものは先回りして準備している。」





信濃町では15の投票所があり、110か所に選挙ポスターの掲示板を設置する予定です。信濃町北東部に位置し、町内でもトップクラスの積雪量という古海地区。旧古海小学校に掲示板の設置が予定されていますが。小椿リポート「こちら看板設置が予定されている場所です。壁際に雪がぎっしりと1メートルほどあります。」これまで3月に町議選を行ったことがある信濃町ですが、投票率にも影響が出そうな2月の衆議院選の準備に不安を抱えています。信濃町総務課庶務係 中山成虎主事「野尻・古海の地域は雪が多くなってしまうので、除雪自体が3月の選挙に比べるとかなりの労力になる可能性があります。高齢者の方も多いので外に出るっていうとどうしても足取りは重くなる可能性はありますね。」信濃町では雪の予報が出れば、防災無線で期日前投票を呼び掛けるなど対策を講じる考えです。冬の風物詩「かまくらの里」が今月23日にオープンする飯山市。来月7日と8日には「かまくら祭り」や「いいやま雪まつり」などイベントも予定されています。かまくら応援隊 森勝さん「このかまくら祭りも地元の区長さん方に協力していただいて、そういった方がね。そこに（選挙に）取られるかなと思っています。大変だなっていうのもあるが何とかやるしかないかなと思います。」