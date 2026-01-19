アメジストカラーで魅せる！CAFE OHZAN「バレンタイン限定ラスク」

「CAFE OHZAN(カフェオウザン)」より、バレンタイン限定ラスクが発売されます。

2026年1月15日(木)より、店頭およびオンラインストアにて展開が開始されます。

毎年異なるデザインで登場するバレンタイン限定商品ですが、今年は「大人ロマンティック」をコンセプトに、アメジストパープルを基調とした華やかなスイーツがラインナップされます。

CAFE OHZAN「バレンタイン限定ラスク」

発売日：2026年1月15日(木)

販売場所：CAFE OHZAN店頭、公式オンラインストア、一部百貨店催事など

公式オンラインストア：https://onlineshop.cafe-ohzan.com

2026年のテーマカラーには、2月の誕生石である「アメジスト」をイメージしたパープルがセレクトされました。

アメジストは恋愛だけでなく、人間関係全体の絆を深める守護石としても知られています。

落ち着いた印象のアメジストパープルに、モーヴピンクの甘さを加えることで、大人の可愛さが華やかに演出されています。

ラスクは、ミルク、ビター、ホワイト、キャラメル、ストロベリーの5種類のチョコレートでコーティングされています。

サクサクとした軽やかな食感に、ほのかな塩味とチョコレートのコクが重なる、ラスクならではの味わいです。

トッピングには、ラズベリー、イチジク、クランベリー、リンゴなどのドライフルーツを使用。

フルーツの爽やかな酸味がアクセントとなり、味や食感に変化を与えます。

さらに、ハートプレートやメレンゲの花、ジュエリーシュガーやパールチョコレートで装飾され、宝石のように贅沢な仕上がりとなっています。

キューブラスク5個入 ベル／Le Cube Rusk Belle

価格：1,782円(税込)

フランス語で「美しい」を意味する“Belle”と名付けられたキューブ型のラスクです。

横に5つ並んだ小箱を引き出して開ける珍しい仕様のパッケージで、小箱の内側にも繊細なイラストが施されています。

ラスクにはハートやお花のモチーフがトッピングされ、可愛らしく柔らかな印象です。

ドライリンゴやローストアーモンドなどの豊かな香りとチョコレートのハーモニーを楽しめます。

スティックラスク5本入 ラヴィソン／Le Stick Rusk Ravissant

価格：1,566円(税込)

フランス語で「うっとりするような、すてきな」を意味する“Ravissant”と名付けられたスティック型のラスクです。

一本ずつ手作業で施された細かな装飾が特徴です。

ホワイトチョコレートのラスクには、メレンゲでできたお花、アラザンやジュエリーシュガーがトッピングされ、淡いパープルがキラキラと輝きます。

キャラメルチョコレートのラスクは、アーモンドローストやドライリンゴの香りが広がり、キャラメル独特のほろ苦さが冬にぴったりの大人の味わいに仕上がっています。

販売店舗情報

■直営店

銀座三越店、日本橋三越店、東武池袋店、二子玉川東急フードショー店

■一部商品取扱店(常設)

東京駅(PLUSTA Gift東京八重洲中央、PRECIOUS DELI TOKYO)、西武武蔵小杉ショップ、西武・そごうショップ(ららテラス川口)、京王百貨店 新百合丘オーパ店

※羽田空港・成田空港での取り扱いは、2026年1月20日(火)以降を予定。

■期間限定ショップ

・博多阪急(1月21日〜2月14日)

・京王百貨店 新宿店(1月23日〜2月15日)

・ながの東急百貨店(1月23日〜2月15日)

・南町田 グランベリーパーク(1月24日〜2月14日)

・グランデュオ立川(1月28日〜2月14日)

・神戸阪急(1月28日〜2月14日)

・横浜高島屋(2月4日〜2月16日)

※店舗により取り扱いラインナップや開始日が異なる場合があります。

大切な方への贈り物や、自分へのご褒美に。

心ときめく大人のためのバレンタインスイーツです。

株式会社珠屋櫻山「CAFE OHZAN バレンタイン限定ラスク」の紹介でした。

