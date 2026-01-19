Hey! Say! JUMP新曲「ハニカミ」東京ドームで初披露映像が公開
7人組グループ・Hey! Say! JUMPが。2月11日発売する通算36枚目のニューシングル「ハニカミ」が、12日まで開催していたドームツアー『Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say』東京ドーム公演で初披露され、このほどグループ公式YouTubeチャンネルでそのパフォーマンス映像が公開された。
【写真】ハイブランドに身を包み…パーティスタイルのHey! Say! JUMP
そして、伊野尾慧が出演し、主題歌として採用されているABCテレビ・テレビ朝日系の“日10ドラマ”『50分間の恋人』第2話放送直後、26日午前0時から先行配信も決定。iTunesでは、21日午前0時から予約注文（プレオーダー）が開始する。
春の風にそよぐようなきらめく音の数々と、片思いのエネルギーを感じるリリック、その2つが織りなす片思い“エナジー”ラブソング。グループの真髄でもあるアイドルとしての“王道ラブソング”でありながら、誰もがまっすぐに応援したくなる“恋が持つパワー”を歌に込められている。
初回限定盤1には、「ハニカミ」ミュージックビデオ＆メイキングを収録。心ときめくスペシャルな映像になっている。初回限定盤２には、「7人だけの20周年決起会！1人1品 持ち寄り鍋パーティー」を収録。食べて飲んでおしゃべりして…通常運転な7人の姿を収める。
今回は、ファミクラストアオンライン限定 バレンタイン盤も発売。盛りだくさんのグッズを詰め込んだスペシャルギフトBOXとなっている。
