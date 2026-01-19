生まれたばかりの赤ちゃんとわんちゃんが対面する光景が、再生回数31万回を突破して注目を集めています。その光景が投稿されたのは、Instagramアカウント『うにです』。やさしさが溢れるその光景には、「お腹にいる時から見守ってくれてる素敵なお兄ちゃん」「尊いとはこのことですね」といったコメントがいくつも寄せられることとなりました。

【動画：妊娠中、いつも寄り添い続けてくれた犬→出産後、赤ちゃんと初対面を果たしたら…思わず涙が出る光景】

お兄ちゃんになったうに君

ある日、チワワとペキニーズのミックス犬の「うに君」に、新しい家族ができました。それは、お父さんとお母さんの赤ちゃん。うに君は赤ちゃんの性別が男の子なのか女の子なのか占ってくれたり、膨らんできたママのお腹に手を当てて赤ちゃんを見守ってくれたりと、赤ちゃんの成長を喜んでくれていたとのこと。

きっと、うに君も赤ちゃんと会えるのをとても楽しみにしていたのでしょう。そうして、お父さんとお母さん、そしてお兄ちゃんのうに君に見守られながら、お腹にいる赤ちゃんはすくすくと大きくなっていったといいます。

お母さんのお腹に優しく寄り添います

赤ちゃんがお腹にいる時には、よくお母さんのお腹を見にやってきていたうに君。立ち上がってお母さんのお腹に手を乗せてみたり、ソファで横になっているお母さんのお腹にあごを乗せてみたりと、うに君もお母さんと赤ちゃんの様子が気になっていたのでしょうか？

それとも、赤ちゃんが生まれてくる前に、お母さんにたくさん甘えておこうと思っていたのか…お母さんに寄り添ううに君の姿は、どことなく子犬の頃に戻ったように感じます。

いつもそばで見守ってくれるうにお兄ちゃん

そうして月日が経ち、とうとううに君と赤ちゃんの対面の日がやってきました。おうちにやってきた赤ちゃんは、ベビーベッドに乗せられてスヤスヤと眠っていたそう。そんな可愛い姿をひと目見ようと思ったのか、うに君は小さな体を精一杯伸ばして、ベッドの上にいる赤ちゃんを見ていたといいます。

その後も、赤ちゃんがお父さんの腕に抱かれていると隣に行って一緒に寝転がったり、赤ちゃんがお布団で眠っているときには隣で添い寝してあげたりと、いつも一緒にいてくれるようになったうに君。きっと、赤ちゃんのことが可愛くて仕方がないのでしょう。

これから温かい家族たちに囲まれて、少しずつ大きくなっていく赤ちゃん。うに君と一緒に遊んだり、お散歩をする日は、きっとすぐにやってくることでしょう。

赤ちゃんに寄り添ううに君の姿には、「ふたりを見てると自然と笑顔になります」「頼もしいお兄さんですね」といったコメントが寄せられることに。また「ご出産おめでとうございます！」など、お祝いの言葉も届いています。

Instagramアカウント『うにです』には、そんな優しいお兄ちゃん犬・うに君と家族たちの、愛情あふれる日常が綴られています。

うに君、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「うにです」さま

