アルビレックス新潟は現在、宮崎県でキャンプを行っています。1月19日午前の練習から、今シーズンのスタイルが垣間見えました。



19日午前の宮崎県都城市。

ことしのアルビは、走る・走る・走る！



アルビレックス新潟は、1月9日から一次キャンプを行っています。11日目の19日は、スプリントを伴うメニューが多く、高い運動量が求められました。



さらに、目立ったのは、クロスに対する守備の練習です。1時間半の午前練習のなかで、8割以上の時間を、クロス練習にあてました。





昨シーズン、アルビレックス新潟は、二桁の10失点を相手のクロス攻撃から許しています。その局面での守備を改善すべく、選手も声を掛けます。「ゴール前、ゴール前！そう！」「ナーイス！」気温は15度前後。新潟なら4月並の暖かい気候のもと汗を流した選手たち。開幕まで残り20日。チームの完成度を高めます。〈藤原奏哉選手〉「まずはコンパクトに守るというのは、チーム全体で掲げていて、きょうに関してはクロスをやった。まずはスペースを消してからしっかり最後人につくということは監督コーチ含め、言われていたので、そこはしっかりやらないといけない」〈白井永地選手〉「チームとしての守備のはめ方、切り替え、立ち位置大まかなところ、チームとしての約束を決めている。まずは、チームとしても強い集団を目指すこと、勝ち続けることが大事だと思いますし、そのなかで勝つために自分のレベルアップをできればいいと思います」明治安田J2・J3百年構想リーグの開幕戦は2月8日。開幕から4試合はアウェーで四国のチームと戦うことになります。9日から27日までは宮崎市内で二次キャンプに入り、その後、3月7日にホーム開幕戦を迎えます。