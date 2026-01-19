RIIZEが2月18日にリリースする日本2ndシングル『All of You』の、ティザー映像が公開された。

（関連：【画像あり】RIIZE、日本2ndシングル『All of You』ナチュラルでコミカルなコンセプトビジュアル）

“ANTON’S 5 guidelines of Love”と題された本映像では、愛を考えすぎるあまりに頭から火が出てしまったウォンビンや、心臓の昂りに体まで飛び跳ねてしまったソヒ、目を閉じて瞑想の孤独の中で愛を探すウンソク、ときめきすぎて心だけでなく体全身が揺れてしまうショウタロウ、本を熟読して愛を学ぼうとするソンチャンの5人に、愛の天使アントンが5つのガイドラインを示している。

また、シングルタイトルである「All of You」の通り、“あなたの全て”に夢中なRIIZEがコミカルに描かれ、他にもコタツでくつろいだり、ナチュラルなポージングのコンセプト写真が公開されている。

本作は、新曲「All of You」「Flashlight」を収録した1年5カ月ぶりの日本オリジナル作品で、初回限定盤A／B、メンバーソロジャケット盤、通常盤の全4形態9種でリリース。初回限定盤AのDVDに収録される『Member Interview & Behind The Scenes of 2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN at Yoyogi National Gymnasium 9.13-15』のティザー映像もRIIZEオフィシャルSNSにて公開中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）