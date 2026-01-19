「びっくりした」吉田沙保里、ゴルフのスイングに驚きの声！ 「めっちゃ上手いやん」「スゴすぎる」
元レスリング日本代表選手の吉田沙保里さんは1月19日、自身のInstagramを更新。“グアムのゴルフ場”でのティーショットを公開しました。
【動画】吉田沙保里のゴルフスイング
コメントでは「何これ、すご〜い、気持良い」「ちょい待って めっちゃ上手いやん」「才能ある人は何をしても長けてますね スゴすぎる」「地球の裏まで飛んだ？」「NICEショット」と、絶賛の声や「びっくりした。一瞬ビームでたんかと思った笑」といった声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「才能ある人は何をしても長けてますね」吉田さんは「グアムのゴルフ場は初めてだったけど海がとても綺麗で楽しかったです」「海越えのショートホールはスリル満点でした」などとつづり、1本の動画と3枚の写真を投稿。動画では、海越えのショートホールでティーショットを打つ吉田さんの姿を見ることができます。迫力のあるスイングです。画面上に弾道が赤い線で示されており、グリーンに向かって勢いよくボールが飛んでいく様子が分かります。
「70台は来年に持ち越し」2025年12月31日には「今年も残すところあと数時間！目標にしていたゴルフスコアの70台は来年に持ち越しになりましたが… 2025年もたくさんの方々に出会えてとても幸せでした」とつづり、ゴルフバッグの横にしゃがんだ姿を公開していた吉田さん。ゴルフへの熱量が伝わってきます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
