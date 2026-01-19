大人気“モン”タクロース姿で小学生にモテモテ！ さらに神々しい「金ピカ」くまモンまで現れて!?
寒い12月、年の瀬はますます多忙になるくまモン。でもいつものようにみなさんの笑顔を見たくて、楽しそうにお仕事で駆け回っていました。
【画像】集まってくれたみんなに筋肉をみせつけるくまモン
金ピカのくまモン発見。うれしそうにしみじみと眺めていた。
熊本のブースへ。浮き輪が気になってたまらない様子。
元気にごあいさつするくまモン。スーツが似合う。
スペシャルゲストである熊本市出身の俳優・タレント・熊本市親善大使の坂ノ上茜さんとは旧知の仲で、二人で仲よくひそひそ話も。一緒にダンスを披露、息もピッタリだった。
まずは低学年のお友だちが集まっている校庭へ。モンタクロース姿で登場。一緒にダンスを踊ったりクイズをしたりと盛り上がり、帰りには「くまモン、どうやって来たの？」「一緒に給食食べていく？」とモテモテだった。
次は高学年のお友だちの前へ。一刻も早く行きたくて走り込んでいく。
高学年のお友だちともクイズで盛り上がる。モンタクロースの衣装をはだけてみせて笑いをとり、さらにノリノリに。みんなの周りを走り回ってハイタッチしまくっていた。
関係者のみなさんと点灯式に登場。
人を笑顔にするトランペッター・田尻大喜さんから仁木洋子さんに花束が贈呈された。間に入ったくまモンも楽しそうに見届けた。
「ボクが絵を描いた“光の箱”もあるモン」とのこと。
装置に興味を示したくまモン、じっと見つめていた。
ボタンを押す許可をもらい、必死に手を伸ばす。「押せたモン」
そしてときにはポールダンス風に。
触りたいけど触らず我慢。
名刺交換で好感をもたれるコツは「相手の目を見てあいさつすることだモン」
表彰されるみなさんの前でダンスを披露。やや緊張気味だった子どもたちに笑顔が弾けた。
表彰式会場前で。左手が……ん？ 猫？ 「吾輩は猫」らしい。
漱石山房記念館に飾られている竹あかりの前で、かっこいいポーズ。
竹あかりは、夜になるとライトアップされる。
「まだ時間があるから、寄ってはいよ〜」と営業部長らしく呼び込みするくまモン。
シャッターが下りてもまだ顔を見せ続ける。人垣から「くまモーン」の声が。
撮影・文：亀山早苗
フリーライター。明治大学文学部卒業。生涯最初で最後の一目惚れでくまモンと出会う。追っかけ歴およそ13年。1年の10分の1は熊本に滞在。関連著書に『くまモン力』（イーストプレス）がある。熊本でもくまモンを追いかけ続け、2016年の熊本地震、2020年の豪雨水害で災害から立ち上がる人たちのルポも。くまモン以外の趣味に浪曲、落語、歌舞伎など古典芸能鑑賞。
(文:All About 編集部)
