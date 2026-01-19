ナカバヤシは、ムーミンをデザインしたノート「スイング・ロジカルノート セミB5 ムーミン ブルームシリーズ 5冊パック」を1月中旬から順次発売する。

同製品は昨年に小説出版80周年を迎えた「ムーミン」と「スイング・ロジカルノート」のコラボレーション商品となる。「スイング・ロジカルノート」は、本文罫に分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用し、まとめやすくきれいなノート作りをサポートする高機能ノートシリーズとなっている。





花や植物を散らしたボタニカルなイラストと北欧を意識した大人っぽいカラーのパックノート。ムーミンキャラクターの中でも特に人気なムーミントロール、リトルミイ、スナフキン、ニョロニョロが登場するデザインだという。

裏面にもムーミン谷の住人たちが可愛くレイアウトされている。学習用途以外にも、家計簿や日記など日々の記録として大人も使いやすいカラー展開となっている。



「スイング・ロジカルノート セミB5 ムーミン ブルームシリーズ 5冊パック」

「ムーミン」は、フィンランドの国民的作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって生み出された。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、60ヵ国以上の国々で翻訳出版されている。

原作である小説・コミックス・絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは本国フィンランドだけではなく、日本をはじめとする多くの国の人々に愛されている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］1月中旬

ナカバヤシ＝https://www.nakabayashi.co.jp