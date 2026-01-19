協同乳業は、細胞の健全な活動に不可欠な物質「ポリアミン」をおなかの中で増やす「ポリアミンがふえるサプリ」を1月19日からメイトーオンラインショップで発売する。

ポリアミンは体内のすべての細胞内で作られる物質で、細胞の成長や分裂をはじめ、細胞が受けるさまざまなストレスからDNAを保護するなど、生命活動の維持に重要な役割を果たしている。しかしながら、体内でのポリアミンを作る能力は加齢とともに低下することが知られている。一方で、90〜100歳以上の高齢者の血液中のポリアミン濃度が、60〜80歳の人と比べて大幅に高かったという研究報告（Rejuvenation Res.15（6）：590−5,2012（一部改変））などがあり、ポリアミンは健康維持や老化との関連が注目される成分として、世界的に研究が進められている。





ポリアミン不足を解消するには、外部からの補給が重要と考えられている。具体的には、ポリアミンが多く含まれる食品の摂取、あるいは腸内細菌による産生を促す方法がある。今回発売する「ポリアミンがふえるサプリ」は、協同乳業が独自に研究してきたビフィズス菌LKM512と、アミノ酸の一種であるアルギニンを同時に摂取することで、腸内におけるポリアミン産生を安定的に促す技術（特許第5881801号、Scientific Reports 4：4548,2014、Science Advances 4：eaat0062,2018）を活用して開発したサプリメント。同製品はアレルゲンフリーかつ、飲みやすい顆粒タイプで、外出先などでも手軽に摂取できる。ほんのり甘酸っぱくて飲みやすく、続けやすいことも特徴となっている。

ぜひ、日々のコンディション維持のサポートに、朝食やおやつ、夕食後など、好みのタイミングで摂取してほしい考え。

［小売価格］2000円（税別）

［発売日］1月19日（月）

協同乳業＝https://www.meito.co.jp