キッコーマン食品は、2月2日に、「キッコーマン いつでも新鮮 丸大豆しょうゆ まろうま仕立て」620ml、「キッコーマン いつでも新鮮 うどんがうまいだししょうゆ」200mlを発売する。

「いつでも新鮮 丸大豆しょうゆ まろうま仕立て」は、丸大豆ならではのまろやかさと、しっかりとしたうまみがある丸大豆しょうゆ。純米本みりんなどを加えることで、自然な甘みをプラスした、深みのある味わいが特徴となっている。塩分を20％カットした低塩タイプのしょうゆでありながら、しっかりとしたうまみと、ほんのりとした甘みで物足りなさを感じることなく使える。



「うどんがうまいだししょうゆ」

丸大豆しょうゆとは、丸のままの大豆である“丸大豆”を使い、大豆の油脂に含まれるうまみを活かした製法でつくられたしょうゆ。大豆に含まれる油脂分はしょうゆの醸造過程のなかで、甘みのもとになるグリセリンなどに分解され、まろやかな風味を生みだす。また、しょうゆの香りの成分は油脂分に溶けやすいので、上品でマイルドな香りとなる。

刺身や卵かけごはんなどのつけかけはもちろん、炒め物や煮物などの調理にもおすすめだとか。

パッケージは、明るいカラーとイラストでご家庭の食卓をイメージした。「しょっぱくないのに味しっかり」の「まろうま仕立て」なので、毎日の料理をもっとおいしく、家族みんなが好きな味に仕上がる。

うどんは年間を通して食べられており、近年は家庭で食べる機会も増えている（出典：総務省家計調査「日本そば・うどんの1世帯当たりの年間消費支出額」）。「いつでも新鮮 うどんがうまいだししょうゆ」は、家庭でのうどんをもっと手軽に、おいしく食べるためのだししょうゆとして開発した。

「いつでも新鮮 うどんがうまいだししょうゆ」は、6種類の国産だし（鰹・宗田鰹・うるめ・昆布・いりこ・椎茸）と3種類のしょうゆをブレンドすることで、うどんに合う味を追求した、だししょうゆとなっている。だしのうまみと、ほどよい甘さがきいており、最後までうどんがおいしく食べられる味わいに仕上げた。

水でうすめる必要がないため、好みの量（うどん1玉に大さじ1杯（15ml）を目安に使用）をうどんにまわしかけるだけで味が決まる。釜玉うどんや、ぶっかけうどんにおすすめとなっている。

「いつでも新鮮」シリーズの200mlは開栓後も常温保存で90日間、450ml以上のサイズは開栓後も常温保存で120日間（一部商品では開栓後に常温で鮮度を保つ期間が異なる）、開けたての色やおいしさを保ち、一滴から欲しい分まで注ぐ量を自在に調節できる“密封ボトル”を採用している。片手で簡単に使用できる使いやすい容器となっている。

［小売価格］

キッコーマン いつでも新鮮 丸大豆しょうゆ まろうま仕立て：400円

キッコーマン いつでも新鮮 うどんがうまいだししょうゆ：232円

（すべて税別）

［発売日］2月2日（月）

キッコーマン食品＝https://www.kikkoman.com/jp/kfp