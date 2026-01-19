のたうち回るほど急にお腹が痛くなり、病院に行くと盲腸との診断。検査を進めるなかで、卵巣がんも発覚します。「社会福祉法人子供の家 ゆずりは」を運営する高橋亜美さんが突きつけられた現実。ところが、高橋さんに悲壮感はありません。底抜けのパワーというか逞しさに、勇気をもらうばかりのインタビューとなりました。

【写真】「治療で髪が抜けるも…」底抜けに明るい高橋さんの姿（11枚目/全13枚）

盲腸と尿路結石がわかった後に卵巣がんも発覚

── 高橋さんは2011年から虐待や貧困に直面し、生きづらさを抱えている人たちの支援をしてきました。ずっと走り続けてきた高橋さんですが、2025年、卵巣がんと診断されたそうです。どんな経緯で病気がわかったのでしょうか。

高橋さん：もともと私は病院が大嫌い。めったなことでは通院しません。あるとき、急にのたうちまわるほどおなかが痛くなって…。「さすがにこれはまずい」と、病院に行ってみると、盲腸と尿路結石と診断されました。

さらに診察や画像検査をしていくなかで偶然、卵巣にグレープフルーツ大の腫瘍が見つかったんです。もっと大きな病院で詳しく調べたところ、がん細胞が確認されて。医師から「子宮も卵巣も、リンパ節もすべて摘出が必要です」と言われたときは、本当に驚きました。まさに、あれよあれよという間のできごとでした。

── 突然の話で気持ちが追いつかなかったのではないでしょうか？

高橋さん：はい。「まさか私が…？」とびっくりしました。もちろん不安も大きかったです。一方で、「もしかしたら、ふだんの生活を見直すよう、体がサインを送ってくれたのかもしれない」とも思ったんです。

私は虐待を受けてきた人を支援する仕事をしています。何事にも全力投球で、ずっと走り続けてきました。周囲には「体には気をつけてね」と伝え続けていたし、自分の体も大切にしてきたつもりです。でも実際はムリを重ねていたのかもしれないと思って。入院中は人生の休養期間だととらえました。

「無理しすぎ」の見極めが難しかった

── とても前向きですね。自身の置かれた状況を悲観せず、よりよい生活を送れるよう気持ちを転換されている印象です。

高橋さん：摘出手術のために10日間入院しました。いつもは日中、サポートしている人たちの相談メールなどをずっとチェックしています。でも、このときばかりは一緒に仕事をするスタッフからも、「亜美さん、入院中はメールもスマホも見たら絶対ダメ！絶対に仕事しないでください。ちゃんと休むんですよ」と、全力で止められて。

うっかりメールの返信などをしたら、スタッフにめちゃくちゃ怒られるかも…と思いました（笑）。だから、おとなしく病室で静かに過ごしたんです。入院中は外の世界と遮断され、仕事のことはいっさい耳に入れませんでした。ふだんの私は、笑ったり怒ったり、悩んだり、めまぐるしい忙しい毎日を送っています。でも、入院中は、みずからと向き合うことができました。そうしたら、なんだか生きていることって、それだけでありがたいんだなと感謝の気持ちでいっぱいになったんです。

入院中も笑顔で過ごした

しかも、周囲には支えてくれる人がたくさんいます。ベッドで寝ている間も、スタッフが仕事をしてくれているし、頼りになるお医者さんや看護師さんもそばにいてくれます。「本当にありがたい…」と、誰かに拝みたくなったくらい。雑念なんてどこかに消えてしまい、このまま浄化されるんじゃないかとさえ感じるほどでした！これまで生きてきたなかで、いちばん清らかな存在になれたんじゃないかと思います。

── 子宮や卵巣を摘出することに不安はなかったのですか？

高橋さん：がんと聞いたときは「悪いところはさっさと取っちゃおう」と、割り切っていたんです。でも、入院を経て、自分の体にも感謝することができて。摘出する子宮や卵巣に対して、「これまで頑張って役目を果たしてくれたんだね。ありがとう」と自然に思えました。ずっと黙って動き続けてきてくれた自分の臓器が、愛おしくなったんです。

── 入院期間は、とても特別な時間となったのですね。

高橋さん：今回、がんになったことは、自分の体との向き合い方を見直すきっかけにもなりました。これまでも、きちんとセルフケアをしているつもりではありました。でも自分のこととなると、「無理しすぎ、頑張りすぎ」のラインを見極めるのはとても難しいんですね。「意識して立ち止まり、休みをとらないといけないんだ」と感じました。

全摘出したとはいえ、手術で取り切れなかったがんが残っている可能性もあります。こうしたがんをなくし、再発を予防するため、抗がん剤治療も行うことになりましたが、術後に補助療法として抗がん剤治療を行うのは一般的なことのようです。

── 術後の抗がん剤の治療はどれくらいの期間行いましたか？

高橋さん：トータルで7か月くらいです。1日かけて点滴を投与し、約3週間、間を空けて、再度、点滴をすることを繰り返しました。治療を受ける前は、抗がん剤治療はとても苦しいイメージがあったので、仕事はすべて休むつもりでした。

でも、実際に治療が始まってみると、さいわいなことに体にはほとんど影響がなくて。ふだんと変わらず元気だったから、仕事を続けることにしました。SNSでも、がんで治療中であることを公表したんです。早い段階で周囲に伝えたほうが事情をわかってもらえると考えたからです。実際、公表後は多くの励ましをいただき、とても力になりました。

治療によって髪の毛は全部抜けてしまいましたが、具合が悪くなったのは最後のクールのときだけ。思ったよりも体調不良になるようなダメージは小さくて、現在は無事に治療自体を終えることができました。私はがんのことを「トントン」と呼んでいました。呼び方を変えることで、病気との向き合い方も変わったかもしれません。

がんを「トントン」と呼ぶようにしたら

── どんな変化がありましたか？

高橋さん：「がん」という病名は、怖いイメージがありました。それだけ大変な病気ではあるのですが、いざ自分ごとになるとつい身構えてしまって。私は初期で発見できたおかげもあって、そこまで大事ではない感覚だったんです。だから、そこまで「トントン」と表現を変えることで、受け止めやすくなり、気が楽になりました。

「トントン」と名づけたのは、がんが体の内側からノックしてくれたイメージからです。これまで知らず知らずのうちにムリをしていた私に、「頑張りすぎてない？ちょっと休んだほうがいいよ」と合図して、教えてくれた気がします。その合図をしてくれたこと自体、ありがたかったんです。

入院中はゆっくりと過ごしたそう

だから、ただ身構えるだけではなく、気持ちのうえでも上手につき合いたかった。手術や治療のときも「がんの治療中」とは言わず、「今、トントン治療4クール目だよ」などと話していました。すると、私自身はもちろん、周囲もちょっと安心してくれた気がして。

盲腸や尿路結石で病院に行かざるを得ない状況になったのも、体が一生懸命にサインを送ってくれていたんだと思います。もしあの痛みがなかったら、私はきっと病院に行きませんでした。そう考えると、体が必死に私を守ろうとしてくれていたんですよね。

もちろん、こうした前向きな捉え方ができたのは、初期の段階で発見されたからこそです。だから、私の治療に携わってくれた方々にも、感謝してもしきれません。病気というのは不安であり、痛みを伴うことでもあります。でも同時に、これまでの生活を見直し、大切なものに気づくきっかけにもなるんだと感じています。

取材・文：齋田多恵 写真：高橋亜美