女優の鳴海唯（27）宮優（25）片岡凜（22）が19日、都内で「ディオール アディクト キャンディ ショップ」プレビューに登場し、夢中になっていることについて語った。フォトセッションの最後には、同じ事務所に所属する3人でスリーショット撮影にも応じた。

鳴海はアシンメトリーデザインのワンピース、宮は両ウエスト部分が開いたワンピース、片岡はデコルテがあらわになったセクシーなスタイルで登壇した。

イベントタイトルにちなみ、「アディクト」（夢中）になっていることについてそれぞれが回答。鳴海は「コンデジ（コンパクトデジタルカメラ）」とし「撮影現場でオフショット（撮影）を回す時に、スマホよりコンデジを向けた時の方がキャストの皆さんが笑顔になってくれることが多くて。『それ何？』と会話のきっかけにもなります」と明かした。

片岡が夢中になっていることは「お芝居」という。松田優作さん（享年40）の遺作となったハリウッド映画「ブラック・レイン」に心を奪われており「松田優作さん演じる佐藤にアディクトされています」と目を輝かせた。

昨年配信されたNetflixシリーズ「グラスハート」でヒロインを演じ一躍注目を集めた宮は、珍しい種類のモルモットに興味津々。「アルゴリズムが全てそれになるくらい夢中になっています」と照れながら明かした。

「ディオール アディクト キャンディ ショップ」は22日から4日間、東京・原宿で開催されるポップアップイベント。