¡ÚÁ´ÆüËÜ¡Û1¡¦25ËëÄ¥¤Î£Ô£Ö£¶¿Í¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÀï¡ÄÄ©Àï¼ÔÁÈ¤¬º´Æ£¸÷Î±¢ª¿ÛË¬Ëâ¤ËÊÑ¹¹¡¡º´Æ£¤Ï£×¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¤ò¼Õºá
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£²£µÆüËëÄ¥¥á¥Ã¥»Âç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£Ô£ÖÇ§Äê£¶¿Í¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢»î¹ç¡×¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥ÉÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ç¤ÏÅö½é¡¢²¦¼ÔÁÈ¤ÎÂç¿¹ËÌÅÍ¡õæ±Íò¡õÂ¾²Ö»Õ¤¬¡¢Ä©Àï¼ÔÁÈ¤ÎÎëÌÚ½¨¼ù¡õÅÄÂ¼ÃË»ù¡õº´Æ£¸÷Î±¤È¤Î£·ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Ä©Àï¼ÔÁÈ¤Î¸÷Î±¤¬¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë½ÅÊ£¤Î¤¿¤á»²Àï¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢ÎëÌÚ¡õÅÄÂ¼¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¿ÛË¬Ëâ¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸÷Î±¤Ï£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ½é¤Ë£±·î£²£³Æü¡¦ËëÄ¥Âç²ñ¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Ê¿Æü¤ËËëÄ¥¤Ê¤ó¤ÆÀ¨¤¤¤Ê¡Ä¤È»×¤¤¡¢¤½¤Î¸å³ÎÇ§¤»¤ºº£¤Îº£¤Þ¤Çº£½µ¶âÍËÆü¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Å¤Í½Å¤Í¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¿ÛË¬Ëâ¤Ï£Ø¤Ç¡Öº´Æ£¡¢¤ªÁ°¥×¥í¤È¤·¤ÆºÇÄã¤À¤¾¡×¤È¤Ä¤Å¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö½¨¼ù¤Ï²çÈ´¤±¤Æ¤ë¤·º´Æ£¤Ï¥×¥í¼º³Ê¡¡¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é²¶¤¬Á´ÆüËÜËëÄ¥¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¾¡ª¡¡¥ª¥¤¥Ã¡ª¡ª¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£